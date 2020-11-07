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07 Kas 2020 - 15:39- Siyaset G: 07 Kas 2020 - 15:40

CHP’nin ilçe eğitim sekreterleri bir araya geldi

CHP Kocaeli, aylık ilçe eğitim sekreterleri toplantısı için partinin il örgütü binasında bir araya geldi, eğitim planlamalarını masaya yatırdı
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Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Örgütü, ilçe örgütü eğitim sekreterleri ile aylık planlama toplantısı için partinin il binasında bir araya geldi. CHP Kocaeli İl Eğitim Sekreteri Hikmet Koçoğlu’nun başkanlık ettiği toplantıda, ilçelerdeki eğitim planlamaları masaya yatırıldı. Toplantıda, CHP Genel Merkezi tarafından 2018 yılında hayata geçirilen ‘Sokak Örgütlenmesi’ modeli kapsamında uygulanan öbekleme çalışmalarındaki son durum görüşüldü.

ÖBEKLEMELER DEVAM EDİYOR

İlçe eğitim sekreterleri, sandık örgütlenmesi modelinin yerini alan sokak örgütlenmesi modeli ile birbirine yakın bölgelerde oluşturulan öbekleme çalışmaları hakkında bilgi aktarımında bulundu. Pandemi dönemi sebebi ile ara verilen üyelere yönelik eğitim çalışmalarının da görüşüldüğü toplantıda eksik eğitim planlamaları için yeni rota çizildi. İlçe eğitim sekreterleri toplantısının her ay farklı bir ilçede gerçekleştirilmesi ve Aralık ayı toplantısının Dilovası’nda gerçekleştirilmesi yönünde karar alındı.
# Kocaeli, eğitim

07 Kas 2020 - 15:39 - Siyaset

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