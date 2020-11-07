Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
07 Kas 2020 - 16:09- Asayiş G: 07 Kas 2020 - 16:24

Kocaeli'de büyük dolandırıcılık! 29 gözaltı

Kocaeli’de internet üzerinden vatandaşları 'oltalama' yöntemi dolandıran 29 kişi polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
mask

Edinilen bilgiye göre,  Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, siber dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine il genelinde çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, internet üzerinden sahte siteler düzenlemek suretiyle, oltalama (fishing) yöntemiyle vatandaşları dolandıran çete tespit edildi. Ekipler, bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

29 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında, vatandaşların uygun fiyatlardan ürün satma vaadiyle kart bilgilerini alarak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli hırsızlık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarıyla, çete üyesi olan 29 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Çete üyelerinin evleri, işyerleri ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 18 adet fişek, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, banka kartı, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen 10 bin lira, suç gelirleriyle edinildiği değerlendirilen piyasa değeri 350 bin lira olan otomobile el konuldu. Gözaltındaki şüphelilerin işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

# Kocaeli

07 Kas 2020 - 16:09 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gebze'de önemli operasyon! 4 gözaltı mask
Gebze'de önemli operasyon! 4 gözaltı
Kameralarını fark edince yakalanmamak için başına poşet geçirdi mask
Kameralarını fark edince yakalanmamak için başına poşet geçirdi
İş yerinden hırsızlık yaptı, polise yakalandı  mask
İş yerinden hırsızlık yaptı, polise yakalandı 
Cezaevi firarisi ve 7 suçtan aranan kişi polise yakalandı  mask
Cezaevi firarisi ve 7 suçtan aranan kişi polise yakalandı 
Kural ihlali yapan 249 kişiye para cezası  mask
Kural ihlali yapan 249 kişiye para cezası 
Gölcük’te güvenli park bahçe uygulaması mask
Gölcük’te güvenli park bahçe uygulaması
Anket Kocaeli'de su fiyatını pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
AKP belediye başkan adayı yaşamını yitirdi mask
AKP belediye başkan adayı yaşamını yitirdi
Sonuçları açıklandı 2 saat sonra öldü mask
Sonuçları açıklandı 2 saat sonra öldü
Kadınları taciz eden hocadan akıllara durgunluk veren savunma! mask
Kadınları taciz eden hocadan akıllara durgunluk veren savunma!
Sevilen esnaf koronaya yenildi mask
Sevilen esnaf koronaya yenildi
Cinayet sanıklardan kan donduran sözler: Yıllardır anlatamadım mask
Cinayet sanıklardan kan donduran sözler: Yıllardır anlatamadım
13 yıllık tartışma eski Valimizin talimatı ile son buldu mask
13 yıllık tartışma eski Valimizin talimatı ile son buldu

GALERİ

Zehir tacirleri yakalandı mask
Zehir tacirleri yakalandı
Vatandaş vergiden bıktı mask
Vatandaş vergiden bıktı
Yaşlı kadına uyuşturucu hap verip öldürdüler! mask
Yaşlı kadına uyuşturucu hap verip öldürdüler!
22 yaşındaki arkadaşının öldüğü kazayı cep telefonuyla kaydetti mask
22 yaşındaki arkadaşının öldüğü kazayı cep telefonuyla kaydetti
Antik Roma köprüsü, 2 bin yıldır ayakta duruyor mask
Antik Roma köprüsü, 2 bin yıldır ayakta duruyor
Lastiği patlayan tıra kamyon çarptı: 1 yaralı mask
Lastiği patlayan tıra kamyon çarptı: 1 yaralı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL