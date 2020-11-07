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07 Kas 2020 - 16:21- Asayiş G: 07 Kas 2020 - 16:24

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

İzmit'te çalıştığı binadan düşen inşaat işçisi 4 gündür tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
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Olay, 3 Kasım tarihinde İzmit Eski İstanbul Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 47 yaşındaki Gürsel Taşar, inşaat işçisi olarak çalıştığı yapımı devam binada dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Taşar,  Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Taşar, 4 günlük yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Taşar’ın cenazesi hastanede yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Daha sonra Taşar'ın cenazesi öğle namazını müteakiben Alikahya Hayırsevenler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Körüktepe Mezarlığında toprağa verildi.
# Kocaeli, İzmit, çocuk

07 Kas 2020 - 16:21 - Asayiş

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