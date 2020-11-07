AKP için büyük gün yarın

AKP Kocaeli İl Teşkilatı 7. Olağan Kongresi yarın yapılacak. AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak kongrede Abdullah Eryarsoy’un istifası sonrası il başkanlığına atanan Mehmet Ellibeş tek aday olacak. Ömer Türkçakal Bulvarında bulundan Uluslararası Fuar Alanında yapılacak kongre için hazırlıklar tamamlandı. Hava şartları nedeni ile kongre, Fuar Alanının 10 bin 200 metrekare alana sahip B Salonunda yapılacak.

KONGRE KAPALI ALANDA YAPILACAK

Toplam 604 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongre saat 12.00’de başlayacak. Kongreye ilerleyen saatlerde katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilimize gelirken hava yolunu tercih edecek. Kocaeli Atletizm pistine inişin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberindeki heyet ile birlikte otobüsle kongre alanına gelecek.Pandemi tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan için karşılama töreni yapılmayacak.

ALANDAKİ HERKESE TEST YAPILDI

Koronavirüs nedeni ile kongreye katılan davetliler için geniş önlemler alındı. Önlemler kapsamında kongreye gelecek her davetli için hijyen seti hazırlandı. Kongre alanının girişine ise sosyal mesafe temizlik ve maske uyarılarının bulunduğu yazılar asıldı. Aynı zamanda kongreyi takip edecek delege, protokol, basın mensupları, emniyet görevlileri ve belediye personellerine Hasan Gemici Spor Salonunda bugün sabah saatlerinde Kovid-19 testi yapıldı.

100 KİŞİLİK PROTOKOL ALANI İSTENDİ

Kongreye Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında kimlerin katılıp katılmayacağı merak konusu. AKP Kocaeli kongresine genel merkez ve bakanlık düzeyinden katılacak isimler henüz netleşmiş değil. Yüksek protokol katılımının beklendiği kongre için 100 kişilik protokol yeri istendi. Bu sayı diğer il kongrelerinde 50 ile sınırlı kalmıştı. Aynı zamanda Kongre alanının duvarları AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın 2002 yılından bu yana gerçekleştirdiği Kocaeli ziyaretlerinde çekilen fotoğraflarından oluşan kronolojik sıralı görseller ile kaplandı.

YÖNETİMDE DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Kongrenin tek adayı mevcut İl Başkanı Mehmet Ellibeş’inyönetimine değişikliğe gitmesi bekleniyor. Ellibeş daha önce yaptığı kongre açıklamasında “Kongreler bir yenilenme sürecidir. Mevcut yönetimden bazı arkadaşlarımız yeni isimlere görevini devredecek. Bu bir bayrak yarışıdır” diyerek değişimin sinyalini vermişti.Haziran 2019 yılında göreve gelen Mehmet Ellibeş, yaptığı istişareler sonucunda 50 kişilik yönetim kurulu atamasını gerçekleştirmişti.

5 KİŞİ İSTİFA ETTİ

Ellibeş’in o dönem tanıttığı yönetiminden çeşitli nedenlerle 5 kişi istifa etti. İstifa edenlerden Recep Kaya Gebze İlçe Başkanlığına seçilirken İlhan Yıldırım ise Dilovası İlçe Başkanlığına seçildi. Fazıl Korkmaz ise İlhan Yıldırım’ın yönetimine girdi. Partiden istifa eden Yusuf Sami Çınar ise AKP İzmit yönetiminde siyaset hayatına devam etme kararı aldı. Geçtiğimiz eylül ayında istifa eden Murat Aslan’ın yerine ise İbrahim İbrahimoğlu atanmıştı. Başka görevlere getirilen diğer 4 isimin yerine ise kongre dönemi nedeni ile yeni isimler atanması.

MEVCUT YÖNETİM 46 KİŞİ

Son düzenleme ile birlikte Ellibeş’in yönetiminde 46 isim bulunuyor. Mevcut yönetim listesi ise şu şekilde: Mehmet Ellibeş (Başkan), Abdulkadir Yılmaz, Ahmet Sönmez, Ali Haydar Muradoğlu, Alper Doğan, Ayşen Yılmaz, Berna Yenice Esen, Büşra Özbay, Emine Kurt, Ersin Küçükateş, Ertekin Akbudak, Fatma Nilgün Erciyes, Ferit Yağız, Fevzi Mahmut Çelik, Halil Güngör Dokuzlar, Halit Çokan, Haluk Ercan, Hicran Bozkurt, İbrahim Gürsel, İbrahim Elgin, İshak Yıldırım, Mehmet Fatih İşlek, Memet Zeki Canşi, Muharrem Top, Muharrem Küçük, Mustafa Usta, Mustafa Tırpan, Mustafa Yıldıztekin, Mustafa Çimen, Mustafa Karakoç , Neslihan Erattır, Nuray Erdem, Ömer Efe, Recep Çalık, Recep Demir , Seda Kardaşlar Çelik, Selim Çoban, Semet Taşdelen, Serdar Bayram, Serkan Ateş, Şahin Talus, Şengül Karagöz, Şükran Özdemir, Tuba Erdemir, Veli Haldız.

MEHMET ELLİBEŞ 8. İL BAŞKANI

AKP Kocaeli Teşkilatlarında Mehmet Ellibş’ten önce 7 isim başkanlık yaptı. Teşkilatın kurucu başkanı olan ve 2001-2002 yılları arasında başkanlık yapan Nihat Ergün partisinden istifa ederek Ali Babacan ile birlikte DEVA Partisinin kurucu kadrosunda yer aldı. 2002-2003 yılları arasında il başkanlığı yapan İbrahim Karaosmanoğlu ise uzun yıllar büyükşehir belediye başkanlığı yaparken şimdilerde ise aktif siyasete ara verdi. 2003-2007 yılları arasında il başkanlığı yapan Fikri Işık ise Bakanlık görevinin ardından AKP’de milletvekilliğine devam eden isimlerden. 2007-2011 yıllarında görev yapan Zeki Aygün, mevcutta Derince Belediye Başkanı olarak siyasi hayatına devam ediyor. 2011-2015 yıllarında İl Başkanlığını Mahmut Civelek, 2015-2018 yılarında Şemsettin Ceyhan, 2018-2019 Abdullar Eryarsoy il başkanlığı yaptı. Eryarsoy 31 Mart seçimlerinden sonra partisinden istifa ederek aktif siyaset hayatını sonlandırdığını açıkladı. 7. Olağan kongre sonrası Mehmet Ellibeş Kocaeli Teşkilatlarının 8. İl başkanı olacak.