Genç adam yaşam savaşını kaybetti

Alınan bilgi ve iddialara göre bir fabrikada çalışan ve bekar olan Bayram Çağlayan, bir ay önce aniden fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahale sonrasında yoğun bakıma alınan 28 yaşındaki Bayram çağlayan, bir ay süreyle yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Bir ay sonra tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Bayram Çağlayan dün akşam saatlerinde vefat etti. Bayram Çağlayan'ın cansız bedeni yapılan otopsi sonrasında yakınlarına teslim edildi ve Hazreti Ömer Camii’nden alınarak Gebze’de toprağa verildi.