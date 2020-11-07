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07 Kas 2020 - 19:23- Gündem G: 07 Kas 2020 - 19:26

Bakan Koca kritik rakamları açıkladı

Sağlık Bakanlığı, güncel corona virüsü tablosunu paylaştı.
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. Verilere göre bugün yapılan 139 bin 675 testle birlikte toplam test sayısı 14 milyon 985 bin 867’ye ulaştı. Son 24 saatte 2 bin 483 yeni hasta tespit edildi, toplam hasta sayısı 391 bin 739’a çıktı. Can kaybı da 81 artarak 10 bin 803’e yükseldi.

2 BİN 730 AĞIR HASTA VAR

Güncel tabloya göre bin 928 hastanın daha iyileşmesiyle toplam iyileşen kişi sayısı 336 bin 221’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.7, ağır hasta sayısı da 2 bin 730 oldu.

DOLULUK ORANLARIYLA İLGİLİ SON VERİLER

Bakanlığın paylaştığı tabloda hastanelerin doluluk oranlarıyla ilgili güncel bilgiler de yer aldı. Buna göre, yatak doluluk oranı yüzde 51.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.5 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.9 oldu.

BAKAN KOCA’DAN AŞI MESAJI

Sosyal medya hesabından güncel corona verilerini değerlendiren Bakan Koca aşı mesajı paylaştı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor.

* Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız.

* Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Maske takın. Virüs yükünü azaltın.

DÜN 2 BİN 436 HASTA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 6 Kasım verilerine göre 2 bin 436 hasta tespit edilmiş, 83 kişi yaşamını yitirmiş ve bin 914 kişi sağlığına kavuşmuştu.

07 Kas 2020 - 19:23 - Gündem

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