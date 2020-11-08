Süper yetenek Aykut Eren’i pamuklar içinde saklayın!!!

5 yıldır buz pateni sporu yapan Aykut Eren, geçtiğimiz günlerde Ankara’da düzenlenen Buz Pateni Türkiye Şampiyonası’nda kategorisinde birinciliği kimseye bırakmadı. Bir birinden farklı yeteneklere sahip olan Aykut’un idol olarak aldığı sporcu, Kocaeli’nin yetiştirdiği başarılı Milli buz pateni sporcusu Burak Demirboğa… Üstün bir zekaya sahip olan ve 11 yaşında olmasına rağmen iyi derecede İngilizce bilen Aykut ile Hicran Dinç ve babası Erkan Dinç de gurur duyuyor.

DİSİPLİNİ ELDEN BIRAKMIYOR

Tam bir matematik dehası olan ve birçok özel yeteneğe sahip Aykut Eren Dinç adeta işlenmeyi bekleyen bir cevher gibi. Pamuklar içinde saklanması gereken küçük yetenek, buz pateni antrenmanlarını disiplinli bir şekilde yaparken, antrenörleriyle de uyum içerisinde çalışıyor. Aykut, yoğun buz pateni antrenmanlarına rağmen akademik ve sosyal alanda da oldukça başarı.

OKUL BİRİNCİSİ OLARAK MEZUN OLDU

“Üstün Zeka” tanısı konulan Aykut Eren hafta sonları Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde 3.kademe eğitimlerine devam ediyor.İyi derecede İngilizce bilen ve okuldaki durumu da çok iyi seviyede olan genç sporcu ilkokuldan okul birincisi olarak mezun oldu, ilkokul ve ortaokulda yapılan birçok sınavdan da tam puan çıkararak Türkiye 1.si oldu.

ROBOTİK KODLAMA İLGİ ALANI

Minik deha Aykut’un başarıları bunlarla da bitmiyor. Aykut, birçok özel okulun yaptığı bursluluk sınavlarında 1. olarak tam burs almaya hak kazandı ve bu vesile ile eğitimine de %100 akademik burs ile devam ediyor. Aykut Eren, robotik kodlama alanında “Teknobest” takım ismiyle Türkiye çapında yapılan “Root 2020” yarışmasında takım halinde yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

KEMAN VE PİYANO ÇALIYOR

Kanguru Matematik Yarışması’nda finale çıkan, aynı zamanda, matematik ve fen alanlarında yapılan yetenek sınavı olan MATBEG ve FENBEG sınavlarında %1’lik dilime giren milli buz pateni sporcusu, akademik başarısının yanında sosyal olarak da oldukça aktif. 2019 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar bölümünü birincilikle kazanan Aykut, Batı Müziği bölümünde eğitim alıyor, keman ve piyano çalıyor.

10 PARMAĞINDA 10 MARİFET

Resim yapmaya da yeteneği olan, son derece güzel kara kalem resimleri olan Aykut, boş zamanlarında bol bol kitap okuyor. Hikaye ve çeşitli senaryolar da yazabilen Aykut Eren’in bunun için tuttuğu özel bir defteri bile var. İl Gençlik Spor Müdürlüğü’ne bağlı Halk Oyunları bölümünde eğitim alan Aykut,bu dalda da çeşitli gösterilerde yaparak performans sergiliyor.5 yaşından beri kış tatilinde kar kayağı yapan, yaz tatilinde yüzerek stres atan Aykut Eren, karatede turuncu kuşak sahibi. Küçük sporcu hobi olarak da fırsat buldukça babasıyla tenis sporu yapıyor.