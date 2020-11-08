Gebze Çözüm Koleji’nden GTÜ’ye ziyaret

Rektörlük binasında gerçekleştirilen ziyarette eğitim, üniversite, bilim, teknoloji ve diğer konular ele alındı. Ziyarette Gebze Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Nadir Yıldırım da yer aldı.
ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Taşlı, üniversite-şehir birlikteliğine dikkat çekerek Gebze Teknik Üniversitesi’ni takip ettiklerini ve öğrencilerinin de üniversiteyi tanıması için çalışma yaptıklarını ifade etti. Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı teşekkür eden Aslan, üniversite ve okul arasında yapılacak ortak çalışmalardan duyacağı mutluluğu ifade etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.