Gebze Çözüm Koleji’nden GTÜ’ye ziyaret

Rektörlük binasında gerçekleştirilen ziyarette eğitim, üniversite, bilim, teknoloji ve diğer konular ele alındı. Ziyarette Gebze Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Nadir Yıldırım da yer aldı.

ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Taşlı, üniversite-şehir birlikteliğine dikkat çekerek Gebze Teknik Üniversitesi’ni takip ettiklerini ve öğrencilerinin de üniversiteyi tanıması için çalışma yaptıklarını ifade etti. Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı teşekkür eden Aslan, üniversite ve okul arasında yapılacak ortak çalışmalardan duyacağı mutluluğu ifade etti.