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08 Kas 2020 - 15:06- Eğitim G: 08 Kas 2020 - 15:08

Gebze Çözüm Koleji’nden GTÜ’ye ziyaret

Gebze Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Taşlı ve idari heyeti, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Hasan Aslan’ı ziyaret etti
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Rektörlük binasında gerçekleştirilen ziyarette eğitim, üniversite, bilim, teknoloji ve diğer konular ele alındı. Ziyarette Gebze Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Nadir Yıldırım da yer aldı.

ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Taşlı, üniversite-şehir birlikteliğine dikkat çekerek Gebze Teknik Üniversitesi’ni takip ettiklerini ve öğrencilerinin de üniversiteyi tanıması için çalışma yaptıklarını ifade etti. Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı teşekkür eden Aslan, üniversite ve okul arasında yapılacak ortak çalışmalardan duyacağı mutluluğu ifade etti.
# eğitim, Gebze

08 Kas 2020 - 15:06 - Eğitim

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