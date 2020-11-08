İş yerinde çalışırken mesai arkadaşlarınızla, ailenizle yemek yerken sofrada, arkadaşlarınızla dolaşırken kahve içerken, bazen de yalnız kaldığınızda bir videoya ya da size çağrışım yapan komik bir anıya kahkaha attığınız olmuştur. Kahkaha atarken ya da sonrasında neler hissettiğinizi bir düşünün. Bol kahkahalı anlardan sonra sohbet nasıl ilerledi, gününüz nasıl geçti, iş yerinde ne kadar stres yaşadınız, kendinizi yalnız hissettiniz mi?

İŞ STRESİ VE YOĞUNLUĞU

Zaman zaman nedenini bilmediğimiz halde kendimizi kahkaha atarken bulabiliriz. Kahkaha atmadan birkaç saniye önce fazlasıyla gerginken kahkaha attıktan sonra rahatlamış ve daha sakin hissedebiliyoruz. İş stresi ve yoğunluğu, hayattaki sorumluluklarımız, kendi hayatımız veya sevdiklerimiz adına hissettiğimiz korku ve kaygılar bazen ağır gelebiliyor. İstemsizce ya da ortada gerçekten kahkaha atmak için bir neden yokken dakikalarca gülmemizin sebebi bu sıkıntılarla mücadeleye devam etmeden önce biraz rahatlamak ve güç toplamaktır.

RAHATLAMA TEKNİĞİ

Bedenimizin verdiği bu doğal rahatlama tekniği aslında bedensel, fiziksel ve ruhsal sağlığımız açısında da destekleyicidir ve hayatımıza her alanda olumu birçok katkısı vardır.

Kahkaha sayesinde beynimize daha fazla oksijen gider.

Kan basıncımız azalır.

Kaslarda rahatlama hissederiz.

Sindirim sistemi, kas sistemi, bağışıklık sistemi ve iskelet sistemini destekler ve rahatlatır.

Hafızayı güçlendirir.

Uyku kalitesini artırır, rahat uykuyu destekler.

Stresi azaltır, stresin neden olduğu hormon ve kimyasal salgılanmasını düzenler.

KORKU, KAYGI, TRAVMA

Kahkaha atmanın ruha iyi gelen başka bir yanı ise özellikle çocukluklarda iyileştirici olmasıdır. Çocuklarla oyun oynarken özellikle korku, kaygı, travma yaratabilecek kadar ciddi durumlarda kahkaha atmak rahatladığının, artık sorunla baş edebildiğinin, ilerde bu durumun bir travma değil bir anı olarak hatırlanacağının ve en önemlisi anlaşıldığını hissetmesinin en etkili yoludur. Sevdiğimiz biriyle küstüğümüzde, araya mesafeler girdiğinde veya moralimiz bozuk olduğunda sebepsiz yere gülmek, bir bakışmanın, mimiğin bile kahkahaya neden olması ilişkilerimizi, ruh halimizi iyileştirir, araya giren soğukluk ve mesafeyi kapatır.

KOMİK VİDEOLAR

Yalnız kaldığımızda olayları kafamızda kurma, hatalarımız düşünme, kendimizi yargılama ve suçlama, koku veya kaygı yaratan olayları düşünme eğilimimiz artar. Kendimizi haksız, suçlu, değersiz, beceriksiz veya haksızlığa uğramış olarak etiketleyebiliriz. Böyle durumlarda kendi kendimize sebepsiz gülmek hatalarımızla, yaşadıklarımızla barışmamıza yardım eder. Kendimizle baş başayken attığımız kahkaha, kendimize yönelik ağır eleştirilerimizi, etiketlerimizi ve olumsuz benlik algımızı yumuşatır. Komedi filmleri ve komik videolar izlemek, karikatür veya çizgi roman okumak, birilerine hoş mesajlar atmak ya da almak yüzünüzün gülmesine ve bir süre sonra kahkahalarınızın gelmesine yardımcı olabilir. Böylelikle kaygılarımız ve korkularımız azalır, hayata karşı esneklik kazanır, kendimizi rahatlamış ve yeni sorunlar karşısında daha güçlü hissederiz.

BİZ OLMA DUYGUSU

Kahkaha atmak yalnızca var olan ilişkilerimizi değil yeni kurulan ilişkilerin de şekillenmesinde önemli rol oynar. Yeni tanıştığımız insanlarla kahkaha atma “biz” olma duygusunu kazanmanızı kolaylaştırır ve özellikle iş arkadaşlığında takım olma duygusunu geliştirir. Duygusal bağ kurmak ve geliştirmek kolaylaşır, samimiyet, sıcaklık ve yakınlık artar; ilişkilerimize anlam katar ve iletişimimizi güçlendirir. Kahkaha attığımızda da çevremiz tarafından özgüvenli, empati kurabilen, sıcakkanlı, çekici, zeki ve iş bitirici olarak algılanma ihtimalimiz artar, karşılaşabileceğimiz önyargılar azalır. (Bakırköy Psikolog, Psikolium DKM)