Demirkol'a önemli ödül

By Protokol Dergisi tarafından bu yıl 5.'si düzenlenen Gümüş Kariyer adı altında ki değerlendirmede; ülkemizin yetiştirmiş olduğu önemli akademisyenlerden Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Nermin Demirkol'a, 'Öğrencilerin yetiştirilmesi adına yapmış olduğu önemli çalışmalardan ve pandemi döneminde ki hizmetlerinden' dolayı Gümüş Kariyer Ödülü'ne layık görüldü. Aralarında bürokratlar, yerel yöneticiler, iş dünyasından isimler, akademisyenler, sanatçılar ve çeşitli meslek gruplarından seçici kurul tarafından belirlenen isimler, NewParkHotel’de gerçekleştirilen programla ödüllerini aldılar.

DEMİRKOL'DAN TEŞEKKÜR

Düzenlenen törende Demirkol ödülünü; Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Ali Topbaş'ın elinden aldı. Ödülü alan Demirkol; almış olduğu ödülden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek; "Bana bu ödülü layık gören By Protokol Dergisi Gümüş Kariyer Ödülü için dergi imtiyaz sahibi sayın Barış Yazıcı’ya ve tüm By Protokol ailesine teşekkür ederim."dedi. Nermin Demirkol'u bu güzel ve özel günde en yakın arkadaşı Kocaeli Jimnastik Kulübü Başkanı Muazzez Erdoğan'da yalnız bırakmadı; mutluluğuna ortak oldu.