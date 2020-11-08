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08 Kas 2020 - 15:11- Gündem G: 08 Kas 2020 - 15:12

“Darıcalıların fikirlerini önemsiyoruz”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, esnaf ve vatandaş ziyaretlerine devam ediyor
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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinleyip notlar alıyor. Bıyık, ev ve işyeri ziyaretleriyle birlikte mahallelerde de esnafları gezerek fikir alışverişinde bulunuyor.

DARICA’YI BİRLİKTE YÖNETİYORUZ

Darıca merkezde esnaf turu yapan Bıyık, “Darıca’da esnafların yüzünün gülmesi ve mutlu olmaları için çalışıyoruz. Çünkü esnafın güçlü olması Darıca’nın da güçlü olmasına katkı sunar.Darıcalı vatandaşlarımızın görüşlerini önemsiyoruz. Darıca’yı ortak akılla birlikte yönetiyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerine göre yol haritamızı belirliyoruz” diye konuştu.

08 Kas 2020 - 15:11 - Gündem

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