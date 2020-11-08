“Darıcalıların fikirlerini önemsiyoruz”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinleyip notlar alıyor. Bıyık, ev ve işyeri ziyaretleriyle birlikte mahallelerde de esnafları gezerek fikir alışverişinde bulunuyor.
DARICA’YI BİRLİKTE YÖNETİYORUZ
Darıca merkezde esnaf turu yapan Bıyık, “Darıca’da esnafların yüzünün gülmesi ve mutlu olmaları için çalışıyoruz. Çünkü esnafın güçlü olması Darıca’nın da güçlü olmasına katkı sunar.Darıcalı vatandaşlarımızın görüşlerini önemsiyoruz. Darıca’yı ortak akılla birlikte yönetiyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerine göre yol haritamızı belirliyoruz” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.