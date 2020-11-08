Yıldızlı, kapatılan SEKA’yı unutmadı

2005 yılında tüm tepkilere rağmen kapatılan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk milli sanayi kuruluşlarından İzmit SEKA Fabrikası’nın 84 yıl önce resmi olarak ilk üretime başlaması sebebi ile CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, bir açıklama yayınladı. Yıldızlı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;“Özelleştirme süreci yangından mal kaçırırcasına yapılan, Kocaeli’deki her hanede en az bir kişinin emeğini ekmeğe dönüştürdüğü SEKA Fabrikası, Türkiye’nin üretimdeki can damarlarından biriydi. Cumhuriyet tarihinin öncü sanayi kuruluşu olarak hayata geçen ve 6 Kasım 1936 tarihinde ilk resmi üretimini gerçekleştiren SEKA’nın ülkemize getirdiği faydaları kısa bir şekilde hatırlatmak isterim.
“MEDENİYETİN HAMURU”
SEKA’nın ilk kurulduğu dönemlerde 10 bin ton yıllık üretim kapasitesi zamanla eklenen fabrikalar ile yılda 140 bin tona çıkmış, bu rakamların sadece üretime değil ihracatımıza da olumlu yansımaları göz ardı edilemez konuma gelmişti. Hatta Mustafa Kemal Atatürk, SEKA Fabrikası’nda basılan 19 Mayıs 1936 yılındaki Ulus Gazetesi’nin bayram ekini gördüğünde “Medeniyetin hamuru” sözleri ile buradaki üretimin önemine vurgu yapmıştır. Onlarca işçinin ve ailesinin fabrikadaki herkese örnek olan direnişi bugün hala hafızalarımızda kazılı. Bilgiye kaynak oluşturan kağıdın ham maddesini üreten fabrikayı kapatarak müze ve bilim merkezine dönüştürmek ile üretimi durdurmak ile övünenler bugün elbet eğitimdeki, ekonomideki, üretimdeki sorunlara göz yumacak, emekçilerin hakkını gözetmeyecektir.”
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.