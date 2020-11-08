Gürel: Projeler rafa mı kalktı?

İzmir’de yaşanan deprem sonrası Gölcük’te acilen Kentsel Dönüşüm Projesi’nin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Gürel, şu ifadelere yer verdi; “Çarşı merkezinde 45 dönümlük alanda TOKİ ile işbirliği yapılarak yapılması 2014 de planlanan projeden hala bir haber yok. Aslında Ellibeş döneminde başlatılan çalışmalar, Sezer’e kalmış ve kendisi de seçildikten sonra mesaisini bu iş için harcamaya başlamıştı. Bunun neticesinde geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı sözlü olarak onay verdiğini öğrendik ama yazılı ve imzalı olarak daha herhangi bir evrak görememekteyiz. Böyle giderse kentsel dönüşümün olacağı da yok.

99 DEPREMİNİ YAŞAMIŞ VE YORULMUŞ

İzmir depremini yaşadıktan sonra seçim beyannamesinde vaat edilen projelerin ne kadarının yapılıp yapılmadığını sorgulamayı bir kenara bırakıp, Gölcük’ün gelişimine ve vatandaşlarımızın önceliklerine göre projelere yön verilmesi çok daha önem kazanmıştır. Bu anlamda en önemli proje ise “Kentsel Dönüşüm” projesidir. Çünkü D-130’un altında ve üstünde birçok eski yapı 1999 depremini yaşamış ve yorulmuştur. Sayın Başkan Sezer’in ilk etapta D130 Karayolunun alt kısmına kapsayacak şekilde planlamasın yaparak acilen hayata geçirmelidir.”