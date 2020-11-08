Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
08 Kas 2020 - 15:13- Siyaset G: 08 Kas 2020 - 15:14

SP'den Gündüz kitap hediye etti

Saadet Partisi Körfez İlçe Başkanı Ömer Faruk Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri, önceki gün Atalar Mahallesi muhtarı Fitnat Gündüz'ü ziyaret ederek, mahalle ile ilgili bilgi aldı.
mask

Saadet Partisi Körfez İlçe Başkanı Ömer Faruk Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri, önceki gün Atalar Mahallesi muhtarı Fitnat Gündüz'ü ziyaret ederek, mahalle ile ilgili bilgi aldı. Ziyarette gündemdeki konular değerlendirildi. Fitnat Gündüz'e 'Davam' isimli kitabı hediye eden SP'liler; 'muhtarların öneminden' bahsetti. Fitnat Gündüz ise ziyaretten dolayı SP'li heyete teşekkür etti.
# Körfez

08 Kas 2020 - 15:13 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yıldızlı, kapatılan SEKA’yı unutmadı mask
Yıldızlı, kapatılan SEKA’yı unutmadı
Gürel: Projeler rafa mı kalktı? mask
Gürel: Projeler rafa mı kalktı?
Gelecek Gölcük’te kadınlar ilk toplantısını gerçekleştirdi mask
Gelecek Gölcük’te kadınlar ilk toplantısını gerçekleştirdi
AKP için büyük gün mask
AKP için büyük gün
CHP’nin ilçe eğitim sekreterleri bir araya geldi mask
CHP’nin ilçe eğitim sekreterleri bir araya geldi
İYİ Parti Kartepe sahada mask
İYİ Parti Kartepe sahada
Anket Kocaeli'de su fiyatını pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sonuçları açıklandı 2 saat sonra öldü mask
Sonuçları açıklandı 2 saat sonra öldü
Kocaeli için korkutan görüntü! Birçok ilçe kırmızıya büründü mask
Kocaeli için korkutan görüntü! Birçok ilçe kırmızıya büründü
Kadınları taciz eden hocadan akıllara durgunluk veren savunma! mask
Kadınları taciz eden hocadan akıllara durgunluk veren savunma!
Sevilen esnaf koronaya yenildi mask
Sevilen esnaf koronaya yenildi
Cinayet sanıklardan kan donduran sözler: Yıllardır anlatamadım mask
Cinayet sanıklardan kan donduran sözler: Yıllardır anlatamadım
İş makinesi Vergi  Dairesini salladı! mask
İş makinesi Vergi  Dairesini salladı!

GALERİ

Covid ve kış hastalıkları bu ürüne talebi artırdı mask
Covid ve kış hastalıkları bu ürüne talebi artırdı
Zehir tacirleri yakalandı mask
Zehir tacirleri yakalandı
Vatandaş vergiden bıktı mask
Vatandaş vergiden bıktı
Yaşlı kadına uyuşturucu hap verip öldürdüler! mask
Yaşlı kadına uyuşturucu hap verip öldürdüler!
22 yaşındaki arkadaşının öldüğü kazayı cep telefonuyla kaydetti mask
22 yaşındaki arkadaşının öldüğü kazayı cep telefonuyla kaydetti
Antik Roma köprüsü, 2 bin yıldır ayakta duruyor mask
Antik Roma köprüsü, 2 bin yıldır ayakta duruyor
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL