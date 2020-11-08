SP'den Gündüz kitap hediye etti

Saadet Partisi Körfez İlçe Başkanı Ömer Faruk Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri, önceki gün Atalar Mahallesi muhtarı Fitnat Gündüz'ü ziyaret ederek, mahalle ile ilgili bilgi aldı. Ziyarette gündemdeki konular değerlendirildi. Fitnat Gündüz'e 'Davam' isimli kitabı hediye eden SP'liler; 'muhtarların öneminden' bahsetti. Fitnat Gündüz ise ziyaretten dolayı SP'li heyete teşekkür etti.