Başhekim, Bilgin’i konuk etti 

Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, önceki gün Körfez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Zehra Coşkun Salih'i ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerini iletti. Başhekim Zehra Coşkun Salih ise kendisini ziyarete gelen Kaymakamı Bilgin'e teşekkür ederek, ziyaretlerinin kendilerini onurlandırdığını ifade etti.