AKP’de kimler geldi, kimler gitti

AKP'de bugün 7’nci olağan il kongresi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleşti. Kongrede tek aday olan mevcut il başkanı Mehmet Ellibeş, seçilmiş il başkanı olarak yoluna devam etti. AKP'nin 7’nci il kongresinde oy kullanma hakkı bulunan 604 delege, 50 il yönetim kurulu üyesi ile birlikte 3 il disiplin kurulu üyesi, 5 il demokrasi hakem heyeti üyesi ve 27 büyük kongre delegesini seçildi.

5 İSİM İSTİFA ETMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında İl Başkanlığına atanan Mehmet Ellibeş 50 kişilik yönetimin kurulunu kamuoyuna tanıttı. Geçtiğimiz yıl Ellibeş tarafından atanan yönetimden bugüne kadar 5 kişi görevinden istifa etti. İstifa edenlerden Recep Kaya Gebze İlçe Başkanlığına seçilirken İlhan Yıldırım ise Dilovası İlçe Başkanlığına seçildi. Fazıl Korkmaz ise İlhan Yıldırım’ın yönetimine girdi. Partiden istifa eden Yusuf Sami Çınar ise AKP İzmit yönetiminde siyaset hayatına devam etme kararı aldı. Geçtiğimiz eylül ayında istifa eden Murat Aslan’ın yerine ise İbrahim İbrahimoğlu atadı.

18 YENİ İSİM

46 kişilik yönetim ile 7. Olağan kongreye giden Mehmet Ellibel’in yeni dönem yönetiminde 18 yeni isim yer aldı. Ali Haydar Muradoğlu, Ayşen Yılmaz, Emine Kurt, Ertekin Akbudak, Fevzi Mahmut Çelik, İbrahim Elgin, İshak Yıldırım, Mustafa Usta, Mustafa Yıldıztekin, Nuray Erdem, Samet Taşdelen, Serdar Bayram, Şükran ÖzdemirEllibeş’in yeni dönem yönetiminde yer almazken; Abdullah Binbay, Behice Yaman, Ekrem Karahan, Emine Bayrak, Engin Güzel, Füsun Çengelköy, Halil İbrahim Arslan, Haluk Sekban, Hüseyin Şişman, Köksal Akçay, Murat Ergelen, Nihat Gürdal, Nilgün Toplu Aydemir, Nuri Kaya, Osman Akbulut, Salih Çakır, Samet Coşkun, Serra Demirtaş yeni dönemde yönetime giren isimlerden oldu.

DEVAM EDİYORLAR

Yeni dönem il yönetiminde yer almayan Fevzi Mahmut Çelik ve Mustafa Yıldıztekin İl Disiplin Kurulunda yer alırken İbrahim Elgin ise Parti İçi İl Demokrasi Hakam Kurulu üyeliğine getirildi. AKP İzmit İlçe teşkilatı eski Teşkilat Başkanı Murat Ergelen ise yeni dönemde İl Yönetiminde yer aldı.

İŞTE AK PARTİ’NİN YENİ İL YÖNETİMİ

Mehmet Ellibeş, Abdullah Binbay, Abdülkadir Yılmaz, Ahmet Sönmez, Alper Doğan, Behice Yaman, Berna Yenice Esen, Büşra Özbay, Ekrem Karahan, Emine Bayrak, Engin Güzel, Ersin Küçükateş, Fatma Nilgün Erciyes, Ferit Yağız, Füsun Çengelköy, Halil Güngör Dokuzlar, Halil İbrahim Arslan, Halit Çokan, Haluk Ercan, Haluk Sekban, Hicran Bozkurt, Hüseyin Şişman, İbrahim Gürsel, Köksal Akçay, Mehmet Fatih İşlek, Mehmet Zeki Canşi, Muharrem Küçük, Muharrem Top, Murat Ergelen, Mustafa Çimen, Mustafa Karakoç, Mustafa Tırpan, Neslihan Eratır, Nihat Gürdal, Nilgün Toplu Aydemir, Nuri Kaya, Osman Akbulut, Ömer Efe, Recep Çalık, Recep Demir, Salih Çakır, Samet Coşkun, Seda Karadaşlar Çelik, Selim Çoban, Serkan Ateş, Serra Demirtaş, Şahin Talus, Şengül Karaköz, Tuba Erdemir, Veli Haldız.

İL DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

Mustafa Yıldıztekin, Erol Pekcan, Fevzi Mahmut Çelik, Recep Demirel, Orhan Barış.

PARTİ İÇİ İL DEMOKRASİ HAKEM KURULU ÜYELERİ

İbrahim Elgin, Nurbay Aydemir, Temel Erten