Korona verileri endişe verici boyutta!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 8 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2516 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 84 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 887'ye, toplam vaka sayısı ise 395 bin 255'e yükseldi.
GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 2018 OLDU
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 2018 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 338 bin 239'a yükseldi. Toplam test sayısı 15 milyon 127 bin 811, ağır hasta sayısı ise 2740'a yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4.7 oldu.
BAKAN KOCA, AĞIR HASTA SAYISINA DİKKAT ÇEKTİ
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.516 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.740'a ulaştı. Bugün taburcu olan 2.000'den fazla iyileşen hastamız oldu. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske kullanın" ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.