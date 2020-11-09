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09 Kas 2020 - 09:42- Siyaset G: 09 Kas 2020 - 09:52

Burası çok önemli! Bakanlar Kurulu değişecek mi?

Eski Milletvekili Feyzi İşbaran, Berat Albayrak’ın istifası sonrası sosyal medyada dolaşan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcılarının yeni listesini paylaştı

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Eski Milletvekili Feyzi İşbaran, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa ettiği iddiası sonrası sosyal medyada dolaşan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcılarının yeni listesini paylaştı. Feyzi İşbaran’ın paylaştığı listeye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu görevlerinden alınarak Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı görevine getiriliyor.

İŞTE İŞBAŞARAN'IN PAYALAŞTIĞI LİSTE

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yerine Mustafa Doğan İnal,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yerine MİT Müsteşarı Hakan Fidan,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yerine Alparslan Bayraktar,

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun yerine Fatih Şahin,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yerine Mustafa Varank,

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yerine İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali,

Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yerine Nail Olpak,

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yerine Mehmet Özhaseki,

# berat albayrak, Süleyman Soylu, bakanlar kurulu, Spor

09 Kas 2020 - 09:42 - Siyaset

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