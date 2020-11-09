Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük idealinin Türk Milleti’ni muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak olduğunu hatırlatan Başkan Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti; “Onun ideali, millî iradenin, millet egemenliğinin her şart altında korunması ve savunulması olmuştur. Dünya üzerindeki mazlum ülkelere ve onları şiddet ve baskıyla yıldırmaya çalışan egemen güçlere baktığımızda bugün Cumhuriyetimizin banisi Atatürk’ü daha iyi anlıyoruz. Bizler de omuzlarımıza yüklenen görevi başarıyla yerine getirme gayretiyle yüce milletimizin hizmetinde, özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, istikrar içinde her alanda güçlenmeye ve büyümeye, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olmaya devam edecektir. Bu amaçla ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu düşüncelerle, vefatının 82. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile birlikte, milleti için canını feda etmiş tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi; şükranla ve saygıyla anıyorum.”
09 Kas 2020 - 11:07- Gündem Güncelleme: 09 Kas 2020 - 11:09
Büyükakın: Atatürk’ü bugün daha iyi anlıyor ve saygıyla anıyoruz
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Atatürk’ün vefatının 82. yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm hayatını milletine ve ülkesine adamış, Türk milletinin her alanda yücelmesi için çaba gösteren, cephelerde, siyasi alanda ve TBMM çatısı altında geçen yaşamına sığdırdığı büyük başarılarla dünya milletlerine örnek olan büyük bir devlet adamıdır” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.