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09 Kas 2020 - 11:08- Gündem G: 09 Kas 2020 - 11:10

Büyükşehir’den MARKA işbirliğiyle eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım planlama personeline yönelik “Karayolu ve Raylı Sistem Güzergâh Projeleri Tasarım Yazılımı Eğitimi” verdi.
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Personellerin niteliğini arttırmak için hizmet içi eğitimler veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kez Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) işbirliğiyle eğitim düzenledi. Bu kapsamda Ulaşım planlama personeline yönelik “Karayolu ve Raylı Sistem Güzergâh Projeleri Tasarım Yazılımı Eğitimi” verildi.

7 GÜN SÜRDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı teknik destek programı kapsamında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) işbirliğiyle ulaşım planlama personeli için “Karayolu ve Raylı Sistem Güzergâh Projeleri Tasarım Yazılımı Eğitimi” düzenledi. Eğitim Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Dairesi Başkanlığında görev yapan ulaşım planlama personelinin katılımıyla 7 gün sürdü.

ULAŞIM PLANLAMA PERSONELİ

“Arazi Modelleme, Genel Ayarlar, Kavşak, Yatay Güzergâh Tanımı, Demiryolu Modelleme, Makas Tanımları, Yol Modellemesi” gibi konulara yer verilen eğitim İnşaat Mühendisi Murat Özmen tarafından verildi. Eğitimle Yüksek kalitede ulaşım, arazi ve çevre geliştirme mühendislik projelerinin üretilmesi ve tasarımı, analiz ve uygulama değişiklikleri süresini otomatikleştirerek en aza indirmek ve iş akışının kesintisiz hale gelmesi amaçlanıyor.
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09 Kas 2020 - 11:08 - Gündem

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