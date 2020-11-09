Kocaelispor zirveye uçuyor !..

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup temsilcisi, zorlu maçın hazırlıklarına bugün tesislerinde yapacağı antrenmanla yeniden başlayacak. Saat 11.00’de toplanacak olan takımın antrenmanı 13.00’te başlayacak. Önce Velimeşe, ardından kupada Ankaragücü galibiyetleri sonrası Niğde maçındaki kaybı hem puan, hem de moral olarak telafi eden takım, Sancaktepe’yi gözüne kestirdi. Kritik maçın çalışmalarına devam edilirken, Kocaelispor’un eski kaptanı Mustafa Çapanoğlu’nun çalıştırdığı rakibi karşısında Onur Öztonga dışında eksik yok. Sağ ayak arka adalesinde zorlanma meydana gelen Batuhan’ın durumu cuma günü belli olacak.
MUHTEMEL KADRO BELLİ GİBİ…
Körfez Brunga Tesisleri’nde yapılan antrenmanda çift kale maç uygulaması vardı. Teknik Direktör Erhan Altın’ın Velimeşe maçında kazanan kadroyu bozmayacağı tahmin ediliyor. Bugün yapacağı antrenmanla çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Kocaelispor’un Sancaktespor karşısında kalede Bayram, savunmada Semih, Gökhan, Numan, Kemal Can, önlerinde Muhammed ve Murat Cem, sağda Benhur, solda Ramazan, forvete yakın bölgede Yiğitali, ileride ise Batuhan Er ya da Batuhan tertibi ile sahadaki yerini alması bekleniyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.