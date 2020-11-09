Kocaelispor zirveye uçuyor !..

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup temsilcisi, zorlu maçın hazırlıklarına bugün tesislerinde yapacağı antrenmanla yeniden başlayacak. Saat 11.00’de toplanacak olan takımın antrenmanı 13.00’te başlayacak. Önce Velimeşe, ardından kupada Ankaragücü galibiyetleri sonrası Niğde maçındaki kaybı hem puan, hem de moral olarak telafi eden takım, Sancaktepe’yi gözüne kestirdi. Kritik maçın çalışmalarına devam edilirken, Kocaelispor’un eski kaptanı Mustafa Çapanoğlu’nun çalıştırdığı rakibi karşısında Onur Öztonga dışında eksik yok. Sağ ayak arka adalesinde zorlanma meydana gelen Batuhan’ın durumu cuma günü belli olacak.

MUHTEMEL KADRO BELLİ GİBİ…

Körfez Brunga Tesisleri’nde yapılan antrenmanda çift kale maç uygulaması vardı. Teknik Direktör Erhan Altın’ın Velimeşe maçında kazanan kadroyu bozmayacağı tahmin ediliyor. Bugün yapacağı antrenmanla çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Kocaelispor’un Sancaktespor karşısında kalede Bayram, savunmada Semih, Gökhan, Numan, Kemal Can, önlerinde Muhammed ve Murat Cem, sağda Benhur, solda Ramazan, forvete yakın bölgede Yiğitali, ileride ise Batuhan Er ya da Batuhan tertibi ile sahadaki yerini alması bekleniyor.