Tedbir amacı ile çekilen aracı için çekici parası istendi

AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP Kocaeli 7. Olağan İl Kongresine katılmak için dün ilimize gelmişti. Ziyaret kapsamında İzmit genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konvoyunun kullandığı güzergah, tedbirler nedeni ile trafiğe kapatıldı. Kapatılan yollarda park halinde bulunan araçlar da tedbirler kapsamında çekildi. Real AVM’nin yan tarafında bulunan boş alana aracını park eden Taylan Özkan isimli vatandaşın aracı da tedbir amaçlı İzmit Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından çekildi. Tedbir amaçlı çekilen araç 41 Burda AVM’nin otoparkına bırakıldı.

251 LİRA ÇEKİCİ PARASI ALINDI

Arabasını teslim almak için AVM otoparkına giden Özkan aracını uzun süre AVM Otoparkında aradı. Aracının çekilmesi ile ilgili karşısında muhattab bulamayan Özkan, 153 ve 155’i den de bilgi alamadı. Daha sonra 41 BurdaAVM’debulan Özkan’dan 251 TL çekici parası tahsil edildi. Özkan, tedbir amaçlı çekile park halindeki aracınınçekici parasının kendisinden tahsil edilmesine itiraz etti. Aracını almak için 251 TL ödeyen Özkan, bu bedelin kendisine bir an önce ödenmesini talep etti.

“YASAK OLDUĞU SÖYLENSE PARK ETMEZDİM”

Yaşadığı duruma itiraz eden Özkan konuyu şu şekilde anlattı: “İzmit Körfez Mahallesi Real AVM'nin yan otoparkında bulunan aracım 08.11.2020 tarihinde benden habersiz İzmit Trafik Denetleme Şubesi tarafından çekildi. Aracım çekilirken bana haber verilmedi. Otoparka geldiğimde aracımı bulamadım. Akabinde 153 ve 155’i aradım ancak onlardan da bilgi alamadım. Bunun üzerine otoparkları dolaşarak aracımı bulabildim. Üstüne üstlük 251 lira çekici masrafı ödeyerek aracımı otoparktan geri aldım. Araç park halindeyken ve Real'in yan otoparkındayken çekilmesini anlayamadım. Eğer park yasağı varsa bir gün önceden oraya tabela koysalardı ben de aracımı park etmezdim. Hem vatandaş mağdur ediliyor hem de çekici parası bizden alınıyor” dedi.