Evde Yeni Yıl Daveti Vereceklere Altın Değerinde Öneriler

Şık Sofralarla Gecenin Yıldızı Olun

Ev sahibinin en çok zorlandığı konuların başında, menü hazırlığı gelir. Sofra hazırlığından yemek seçimine kadar özenli bir organizasyon yapmak, düşündüğünüz kadar zor değil. Öncelikle sofradaki aksesuar ve züccaciye eşyalarında yeşil, kırmızı, altın sarısı, beyaz renklere yer vermelisiniz. Kırmızı bir runner, beyaz yemek takımı, yeşil peçeteler, altın rengi mumlarla sofranıza yeni yıl ruhu katmaya başlayabilirsiniz. Runnerın üstüne dekoratif çam kozalakları bırakabilir, led ışık zinciriyle masanızın ışıltısını artırabilirsiniz.

Yeni Yıl Sofrasına Yakışacak Yemekler

Zeytinyağlıları meze tabaklarıyla sofraya yerleştirmeyi unutmamalısınız. Yemeklerin iştah açıcı görüntüsü, sofrayı eşsiz kılmanın en kolay yolunu sunar. Kış ayında olduğunuzu düşünerek besleyici kış sebzelerinden mükemmel bir menü hazırlayabilirsiniz. Cömert rengiyle iştah kabartan pancarı kavurarak yoğurtlayabilir, zeytinyağlı sarma, buharda pişmiş kış sebzeleri, portakallı kereviz, fava, barbunya gibi zeytinyağlılarla sofrayı zenginleştirebilirsiniz. Yılbaşı sofralarında hindi veya tavuk olması gelenekler arasında yer alır. Fırında güzelce kızarttığınız etin yanına kışın en sevilen lezzetlerinden kestaneli pilav ekleyebilirsiniz. Kapanış için kabak tatlısından daha iyi bir alternatif ise düşünülemez. Hem doyurucu hem de leziz menüyü, konuklarınıza sunarken aperatifler kullanabilirsiniz. Çerezler, cipsler, meyve tabaklar muhakkak masada yer almalı.

Evinizi Yılbaşı Eğlencesine Hazırlayın

Evinizi, yapacağınız ufak kutlamaya hazırlamak için bir çam ağacı almak iyi bir başlangıç noktası olur. Yeni yıl süsleriyle süsleyeceğiniz ağacı, salonun köşesine yerleştirdikten sonra bir kar spreyi ile evin camına eğlenceli bir mesaj bırakabilirsiniz. Balkon demirlerinden pencere kenarlarına kadar evin birçok yerine renkli süsler, ışıklar asabilir, yeni yıl coşkusunu evinize getirebilirsiniz.

Etkinlikler İçin Hazırlıklar Tamam mı?

Yeni yıl gecesinde yemek sonrasında tombala oynamak, karaoke yapmak tercih edilebilir. Eğer bir etkinlik planınız varsa kutu oyunlarını, karaoke mikrofonunu, tombalaları görülebilecek bir yere bırakmayı unutmamalısınız. Elbette gece için özel hazırladığınız bir playlistin de hazır olması şart. Yeni yıl şarkılarından, yemek müziklerinden oluşacak giriş kısmının ardından, dans şarkılarını da playlistte görmelisiniz. Gecenin en eğlenceli anlarına sahne olacak hediyeleşme kısmı için de eğlenceli bir çekiliş planlayabilirsiniz. Herkes isimsiz yılbaşı hediyeleri alıp gelebilir ve çekilişle hediyeler adreslerini bulabilir. Hediye seçerken hem kadın hem de erkeklerin kullanabileceği şık atkılar, dolma kalemler, smart not defterleri, açık uçak biletleri, hediye çekleri tercih edebilirsiniz. Böylece hediye kime çıkarsa çıksın kullanabileceğinden emin olmanız mümkündür.

Gece Uzunsa, Misafirler Kalacaksa…

Konuklarınız bu uzun gecenin ardından evinizde kalabilir. Eğer böyle bir ihtimal varsa, misafir odanızı her duruma karşı hazır tutmalısınız. Temiz nevresimleri sabahtan sermeli, onlar için pijamalar, havlular çıkartarak odaya yerleştirmelisiniz. Sabah erkenden kalkıp kahve demlemeye üşenenlerdenseniz, geceden programlanabilen kahve makinesi çeşitlerinden alabilir ve sabah kalktığınızda kahvenin demlenmiş olmasını sağlayabilirsiniz. Ne de olsa her yeni yıl sabahında herkesin ihtiyacı bir fincan sıcak kahve olur değil mi?

Sürprizlere Hazır mısınız?

Yeni yıl gecelerinde sürpriz konuklar, son dakika iptalleri çok sık görülür. Konuk listenizi birkaç gün önceden kesinleştirmeyi ve ne olur ne olmaz diye 1 kişi için fazladan hazırlıklar yapmayı unutmamalısınız. Porsiyonları sürpriz bir misafir gelebileceğini düşünerek artırdığınızda gecenin olası telaşını hafifletebilirsiniz. Konuklarınızla kolay iletişim kurmak için, bir mesajlaşma grubu kurabilir, açık adresi ve evinizin konumunu grupla paylaşmalısınız. Böylece hazırlıklar arasında, herkese tek tek konum konusunda yardımcı olma zahmetinden kurtulabilirsiniz.