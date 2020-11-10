“Tarihimizin unutulmazı Atatürk, milletlerarası bir liderdir”

Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, saat 9’u 5 geçe Dolmabahçe Sarayı’nda hayata gözlerini kapayalı tam 82 yıl oldu. Milli Mücadelemizin önderi Atatürk’ün ölümünün 82’nci yıldönümü nedeniyle Vali Seddar Yavuz başta olmak üzere tüm kent protokolü, anma mesajı yayınladılar. Öte yandan Kocaeli Valiliği, Atatürk’ün ölüm yıldönümü nedeniyle anma programı düzenledi.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLECEK

Bugün saat 08.55’te Vali Seddar Yavuz, İzmit Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunacak. Ardından saat 09.05’te siren sesi ile birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilip yarıya indirilecek. Daha sonra tören, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde (SDKM) devam edecek.

RESİM SERGİLERİ VE SATRANÇ TURNUVASI

SDKM’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından saat 09.45’te “Resim ve Fotoğraflarla Atatürk Konulu Sergi” düzenlenecek. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından İl Halk Kütüphanesi ve diğer kütüphanelerde saat 10.00’da “Atatürk Kitapları Sergisi” düzenlenecek. Türk Pirelli Ortaokulu’nda saat 09.00’da 10 Kasım Atatürk’ü Anma Etkinlikleri gerçekleştirilecek. Saat 18.00’de Online ortamda 10 Kasım Atatürk’ü Anma Satranç Turnuvası yapılacak.

ATATÜRK MÜZESİ GEZİLEBİLECEK

İzmit Belediyesi tarafından İzmit Tarih Koridoru’nda yer alan Yeşil Konak’ta açılan Atatürk Müzesi saat 09.00-18.00 arası gezilebilecek. Saat 09.00-18.00 arasında Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde Atatürk’ün daha önce görülmeyen orijinal fotoğraflarından oluşan Atatürk Resimleri Sergisi gezilebilecek.

“İYİ BİR ASKER, MİLLETLERARASI BİR LİDER”

Anma mesajı yayınlayan Vali Seddar Yavuz, “Cumhuriyetimizin kurucusu ve milli mücadelemizin önderi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa uğurladığımız günün 82. yılında rahmetle, şükranla ve saygıyla yâd ediyoruz. Fikir ve eylem insanı olarak insanlık tarihinin unutulmazları arasındaki yerini alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, savaşlardaki başarıları ile iyi bir asker ve büyük bir devlet kurucusu olduğu kadar; görüşlerindeki sağlamlık, gerçekçilik, kararlılık, barış ve insan severlik değerleri ile de milletlerarası bir liderdir” ifadelerini kullandı.

“KIYMETİNİN DE BİLİNDİĞİ GÜNDÜR”

Vali Yavuz, “10 Kasım, Türk Milleti için Atatürk’ü anma günü olduğu kadar, sahip olunan değerlerin kıymetinin bilindiği, Cumhuriyetin erdemlerini hayatımızda etkin kılmamız gerektiğini hatırlatan bir gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizin 97. yılını gururla ve iftiharla kutlayıp istikrar içinde güçlenmeye ve büyümeye devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 82. yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve dava arkadaşlarını, vatanı uğruna canlarını feda etmiş aziz şehitlerimizi, gazilerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum” dedi.