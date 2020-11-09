Akar: Ulumuzun gönlündeki yeri asla değişmeyecektir

TBMM Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, yayınladığı mesajında “Çağdaş Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 82. yılında saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Ulusumuzun ışık kaynağı, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, aydınlık Türkiye'nin sembolü, büyük devrimci ve düşünce adamı Atatürk'ün yurttaşlarımızın gönlündeki erişilmez yeri hiçbir zaman değişmeyecek, değiştirilemeyecektir” dedi.

“EKTİĞİ TOHUMLAR YEŞERMEKTEDİR”

Akar, “Bir zamanlar gelir, beni unutmak veya unutturmak isteyen gayretler belirebilir. Fikirlerini inkâr edenler ve beni yerenler çıkabilir. Hatta bunlar, benim yakın bildiğim ve inandıklarım arasından bile olabilir. Fakat ektiğimiz tohumlar o kadar özlü ve kuvvetlidirler ki bu fikirler, Hint'ten, Mısır'dan döner dolaşır gene gelir, verimli neticeleri kalpleri doldurur’ diyen ATA’mıza kendisini unutmadığımızı ve ektiği tohumların her şeye rağmen her sabah yeniden yeşerdiğini, minicik ve gencecik kalplerin Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk sevgisi ile çarptığını söylemek en büyük mutluluğumuzdur” dedi.