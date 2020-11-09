Aygün: Atatürk’ten emanet aldığımız ülkemiz dünyada söz sahidir

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Bağımsızlık mücadelemizin öncüsü ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 82’nci yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Yaşamını milletimize adamış ve ülkemizin bugünlere gelmesinde öncü olan Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarından emanet aldığımız ülkemiz, ne mutlu bize ki attığımız sağlam adımlarla bugün artık dünya üzerinde söz sahibi olmuştur. Atatürk’ün bize miras bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti’ni bizler de gelecek nesillerimize en güzel şekilde teslim edeceğiz” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.