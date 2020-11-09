Başkan Yıldızlı’dan 10 Kasım’da Ata’nın huzuruna davet

Başkan Yıldızlı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Tüm dünyada asrın lideri olarak anılan, ulusumuzun bağımsızlık mücadelesinin ulu önderi Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 82 yıl önce ebediyete uğurladık. Ulusumuzun 82 yıldır tuttuğu matemin hüznü bir gün dahi azalmadı. Türk İstiklali’ni ve Türk Cumhuriyeti’ni korumaya ant içmiş milletimiz, Ata’mızın yaktığı bağımsızlık meşalesini, içinde bulunduğu vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeden korkusuzca taşıyarak günümüze kadar getirdi.Atatürk’ü anlamak ve sevmek; ulusumuzun bağımsızlık mücadelesindeki fedakarlığı kavramak ve tarihten ders çıkartarak kazanılmış ulus egemenliğini düşmana, kişilere bir daha teslim etme gafletine düşmemek demektir. 10 Kasım Salı günü saat 9’u 5 geçe İzmit Kültür Tepesi Atatürk Heykeli önünde Kocaeli Valiliği’nin düzenleyeceği resmi töreninin hemen ardından Atamızın huzuruna çıkacağız. Parti çelengimizi takdim ederek saygı ve şükranlarımızı sunacağımız 10 Kasım Atatürk’ü Anma programı için Cumhuriyet’imizin tüm yılmaz bekçilerini saat 08.40’da Atatürk heykelinde bekliyoruz.”