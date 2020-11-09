Dedeoğlu: Milletinin gönlünde ebediyen yaşayacaksın

DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 82. yıldönümünde vatanı ve milleti adına yaptığı büyük işler için şükranla anıyor, manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun. Bir ülkenin onur ve haysiyetini koruyarak, çağdaş ve örnek bir Cumhuriyet haline getirilebileceğini bütün dünyaya gösteren ve bunu tarihe altın harflerle yazdıran büyük Atatürk, sen milletinin gönlünde ebedi yaşayacaksın” ifadelerini kullandı.