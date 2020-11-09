Başkan Söğüt’ten 10 Kasım mesajı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. “Vefatının 82. yıl dönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü her zaman olduğu gibi saygı, sevgi ve rahmetle anıyor ve hatırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

RAHMET VE ŞÜKRANLA

Başkan Şener Söğüt, “Son nefesine kadar ülkesine ve milletine hizmet etmiş, tüm dünyanın ayakta alkışladığı, Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vatan uğruna canlarını hiç düşünmeden veren kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi, dava ve silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum” dedi.

GELECEĞİMİZE İNANIYORUZ

Başkan Şener Söğüt, “Bizlerden sonra bu ülkenin geleceği olan gençlerimiz de aynı şuur ve inançla bayrağı devralacaklarına ve ülkemizi daha ileri noktalara taşıyacaklarına olan inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.