“Cumhuriyeti ve bıraktığı eserleri ilelebet yaşatacağız" 

Başkan Şayir yayınladığı mesajında; “Milletimizin Anadolu topraklarından silinmek istendiği bir dönemde, başlattığı kurtuluş mücadelesini zaferle sonuçlandıran ve millet iradesine dayanan, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

BÜYÜK DEVLET ADAMI “ATATÜRK”

Şayir “Aziz Türk milletine uygarlık düzeyine yükselme yolunu açan, millet olma şuuruna ulaşmasını sağlayan, büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ün, daima ileri düşünceye dayalı, gelişmeye ve yükselmeye ışık tutan görüşlerini içtenlikle benimseyerek uygulamak, milletimiz için vazgeçilmez ve değişmez bir ilkedir.

ATATÜRK’ÜN ESERLERİNİN BEKÇİSİYİZ

Ülkemiz, Cumhuriyetimizin ilk yıllarından bugüne eğitimde, sağlıkta, sanayide, ekonomide ve diğer alanlarda gelişmiş durumdadır. Bunun yanı sıra; temel insan hak ve özgürlüklerinin geliştirip yerleştirilmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması ve demokrasinin tüm kurum ve kurallarının geçerli kılınması yolunda da önemli mesafeler almıştır. Bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eserlerinin daima koruyucusu olacağız. Onun yaktığı ışığı elden ele, nesilden nesille taşıyacağız.

ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINI MİNNETLE ANIYORUZ

Bizler; büyük bir sevgi ve saygı ile yüreğimizde yaşattığımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi rahmetle, minnetle ve saygı ile anıyoruz” diye belirtti.