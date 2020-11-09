Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
09 Kas 2020 - 17:16- Gündem G: 09 Kas 2020 - 17:17

“Cumhuriyeti ve bıraktığı eserleri ilelebet yaşatacağız" 

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 
mask

Başkan Şayir yayınladığı mesajında; “Milletimizin Anadolu topraklarından silinmek istendiği bir dönemde, başlattığı kurtuluş mücadelesini zaferle sonuçlandıran ve millet iradesine dayanan, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi. 

BÜYÜK DEVLET ADAMI “ATATÜRK” 

Şayir “Aziz Türk milletine uygarlık düzeyine yükselme yolunu açan, millet olma şuuruna ulaşmasını sağlayan, büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ün, daima ileri düşünceye dayalı, gelişmeye ve yükselmeye ışık tutan görüşlerini içtenlikle benimseyerek uygulamak, milletimiz için vazgeçilmez ve değişmez bir ilkedir. 

ATATÜRK’ÜN ESERLERİNİN BEKÇİSİYİZ 

Ülkemiz, Cumhuriyetimizin ilk yıllarından bugüne eğitimde, sağlıkta, sanayide, ekonomide ve diğer alanlarda gelişmiş durumdadır. Bunun yanı sıra; temel insan hak ve özgürlüklerinin geliştirip yerleştirilmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması ve demokrasinin tüm kurum ve kurallarının geçerli kılınması yolunda da önemli mesafeler almıştır. Bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eserlerinin daima koruyucusu olacağız. Onun yaktığı ışığı elden ele, nesilden nesille taşıyacağız. 

ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINI MİNNETLE ANIYORUZ 

Bizler; büyük bir sevgi ve saygı ile yüreğimizde yaşattığımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi rahmetle, minnetle ve saygı ile anıyoruz” diye belirtti. 

09 Kas 2020 - 17:16 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
“Cumhuriyeti ve bıraktığı eserleri ilelebet yaşatacağız"  mask
“Cumhuriyeti ve bıraktığı eserleri ilelebet yaşatacağız" 
Kocaman: Son nefesimize kadar aziz hatırasına sahip çıkmalıyız mask
Kocaman: Son nefesimize kadar aziz hatırasına sahip çıkmalıyız
Başkan Söğüt’ten 10 Kasım mesajı mask
Başkan Söğüt’ten 10 Kasım mesajı
Dedeoğlu: Milletinin gönlünde ebediyen yaşayacaksın mask
Dedeoğlu: Milletinin gönlünde ebediyen yaşayacaksın
Aygün: Atatürk’ten emanet aldığımız ülkemiz dünyada söz sahidir mask
Aygün: Atatürk’ten emanet aldığımız ülkemiz dünyada söz sahidir
Başkan Yıldızlı’dan 10 Kasım’da Ata’nın huzuruna davet mask
Başkan Yıldızlı’dan 10 Kasım’da Ata’nın huzuruna davet
Anket Kocaeli'de su fiyatını pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli için korkutan görüntü! Birçok ilçe kırmızıya büründü mask
Kocaeli için korkutan görüntü! Birçok ilçe kırmızıya büründü
Kadınları taciz eden hocadan akıllara durgunluk veren savunma! mask
Kadınları taciz eden hocadan akıllara durgunluk veren savunma!
Berat Albayrak istifa etti! mask
Berat Albayrak istifa etti!
AKP kongresinde skandal hata mask
AKP kongresinde skandal hata
Yeşilçam’ın yakışıklı jönü, şimdi böyle yaşıyor mask
Yeşilçam’ın yakışıklı jönü, şimdi böyle yaşıyor
Genç adam yaşam savaşını kaybetti mask
Genç adam yaşam savaşını kaybetti

GALERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüseyin Üzülmez'i aradı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüseyin Üzülmez'i aradı
TEM’de kamyonet yol kenarında duran tıra çarptı: 2 yaralı mask
TEM’de kamyonet yol kenarında duran tıra çarptı: 2 yaralı
Erdoğan'ın katıldığı kongrede neler oldu? mask
Erdoğan'ın katıldığı kongrede neler oldu?
Covid ve kış hastalıkları bu ürüne talebi artırdı mask
Covid ve kış hastalıkları bu ürüne talebi artırdı
Zehir tacirleri yakalandı mask
Zehir tacirleri yakalandı
Vatandaş vergiden bıktı mask
Vatandaş vergiden bıktı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL