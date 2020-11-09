Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk 57 yıllık yaşamına, Türk Milleti’nin bekasına sahip çıkma mücadelesiyle birlikte, nice savaşlar, nice zaferler sığdırmış, dünyaya örnek bir devlet adamı olmayı da başarmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin en önemli ortak değerlerinden biridir. Atatürk’ün bizlere armağan ettiği, Cumhuriyetimizin tam bağımsızlığına, vatanımıza, bayrağımıza ve tüm kahraman şehitlerimizin aziz hatıralarına, son nefesimize kadar sahip çıkmak en temel görevlerimizdendir. Bu düşüncelerle, 10 Kasım'ın 82'nci yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm silah arkadaşlarını minnet ve şükranla anıyoruz” dedi.
Kocaman: Son nefesimize kadar aziz hatırasına sahip çıkmalıyız
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.