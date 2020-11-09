Kocaman: Son nefesimize kadar aziz hatırasına sahip çıkmalıyız

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk 57 yıllık yaşamına, Türk Milleti’nin bekasına sahip çıkma mücadelesiyle birlikte, nice savaşlar, nice zaferler sığdırmış, dünyaya örnek bir devlet adamı olmayı da başarmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin en önemli ortak değerlerinden biridir. Atatürk’ün bizlere armağan ettiği, Cumhuriyetimizin tam bağımsızlığına, vatanımıza, bayrağımıza ve tüm kahraman şehitlerimizin aziz hatıralarına, son nefesimize kadar sahip çıkmak en temel görevlerimizdendir. Bu düşüncelerle, 10 Kasım'ın 82'nci yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm silah arkadaşlarını minnet ve şükranla anıyoruz” dedi.