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09 Kas 2020 - 20:11- Gündem G: 09 Kas 2020 - 20:13

Ağır hasta sayısında korkutan artış!

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı.
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 9 Kasım Pazartesi gününün verilerine göre bugün yapılan 145 bin 411 testle birlikte toplam test sayısı 15 milyon 273 bin 222’ye ulaştı. Son 24 saatte 2 bin 576 yeni hasta tespit edildi, toplam hasta sayısı 396 bin 831’e çıktı. Can kaybı da 85 artarak 10 bin 972’ye yükseldi.

2 BİN 867 AĞIR HASTA VAR

Güncel tabloya göre 2 bin 47 hastanın daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen kişi sayısı 340 bin 286’ya ulaştı. Öte yandan ağır hasta sayısı 2 bin 867, hastalardaki zatürre oranı da yüzde 4.2 oldu.

HASTANE DOLULUK ORANLARI DUYURULDU

Bakanlığın paylaştığı tabloda hastane doluluk oranları da yer aldı. Buna göre yatak doluluk oranı yüzde 53.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69.9 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 34.9 oldu.

BAKAN KOCA’DAN MASKE VURGUSU

Twitter hesabından güncel corona verilerini değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maskenin önemine vurgu yaptı.

Ağır hasta sayısının dünden 127 fazla olduğunu aktaran Koca, “Salgının yayılma hızının arttığı bu dönemde en etkili silahımız düzgün şekilde ağız ve burnunu kapayacak şekilde maske takmaktır. Maskenizi doğru takarak virüs yükünü azaltın” ifadelerini kullandı.

DÜN 2 BİN 516 HASTA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 8 Kasım verilerine göre 2 bin 516 yeni hasta tespit edilmiş, 84 kişi yaşamını yitirmiş ve 2 bin 18 hasta iyileşmişti.

# Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

09 Kas 2020 - 20:11 - Gündem

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