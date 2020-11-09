Ağır hasta sayısında korkutan artış!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 9 Kasım Pazartesi gününün verilerine göre bugün yapılan 145 bin 411 testle birlikte toplam test sayısı 15 milyon 273 bin 222’ye ulaştı. Son 24 saatte 2 bin 576 yeni hasta tespit edildi, toplam hasta sayısı 396 bin 831’e çıktı. Can kaybı da 85 artarak 10 bin 972’ye yükseldi.
2 BİN 867 AĞIR HASTA VAR
Güncel tabloya göre 2 bin 47 hastanın daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen kişi sayısı 340 bin 286’ya ulaştı. Öte yandan ağır hasta sayısı 2 bin 867, hastalardaki zatürre oranı da yüzde 4.2 oldu.
HASTANE DOLULUK ORANLARI DUYURULDU
Bakanlığın paylaştığı tabloda hastane doluluk oranları da yer aldı. Buna göre yatak doluluk oranı yüzde 53.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69.9 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 34.9 oldu.
BAKAN KOCA’DAN MASKE VURGUSU
Twitter hesabından güncel corona verilerini değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maskenin önemine vurgu yaptı.
Ağır hasta sayısının dünden 127 fazla olduğunu aktaran Koca, “Salgının yayılma hızının arttığı bu dönemde en etkili silahımız düzgün şekilde ağız ve burnunu kapayacak şekilde maske takmaktır. Maskenizi doğru takarak virüs yükünü azaltın” ifadelerini kullandı.
DÜN 2 BİN 516 HASTA TESPİT EDİLMİŞTİ
Sağlık Bakanlığı’nın 8 Kasım verilerine göre 2 bin 516 yeni hasta tespit edilmiş, 84 kişi yaşamını yitirmiş ve 2 bin 18 hasta iyileşmişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.