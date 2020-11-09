Altın fiyatlarında sert düşüş

TL’de bugün dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 5’i aşarken, Pfizer ve Alman ortağı BioNTech SE’nin üzerinde çalıştıkları deneysel aşının deneysel aşısının, COVID-19’u önlemede yüzde 90’dan fazla etkili olduğunu açıklaması altının ons fiyatının yüzde 3 gerilemesine neden oldu.

Hem doların TL karşısında gerilemesi hem de ons fiyatının düşmesiyle gram altının fiyatı yüzde 8’in üzerinde düştü. Altın fiyatları son durum şöyle:

ALTIN FİYATLARI 9 KASIM

Gram altın: 490 Lira

Çeyrek altın: 801 Lira

Cumhuriyet altını: 3.195 Lira

Altın ONS fiyatı: 1.908 Lira