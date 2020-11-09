Altın fiyatlarında sert düşüş

TL’de bugün dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 5’i aşarken, Pfizer ve Alman ortağı BioNTech SE’nin üzerinde çalıştıkları deneysel aşının deneysel aşısının, COVID-19’u önlemede yüzde 90’dan fazla etkili olduğunu açıklaması altının ons fiyatının yüzde 3 gerilemesine neden oldu.
Hem doların TL karşısında gerilemesi hem de ons fiyatının düşmesiyle gram altının fiyatı yüzde 8’in üzerinde düştü. Altın fiyatları son durum şöyle:
ALTIN FİYATLARI 9 KASIM
Gram altın: 490 Lira
Çeyrek altın: 801 Lira
Cumhuriyet altını: 3.195 Lira
Altın ONS fiyatı: 1.908 Lira
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.