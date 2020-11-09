Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
09 Kas 2020 - 20:19- Ekonomi G: 09 Kas 2020 - 20:21

Altın fiyatlarında sert düşüş

Merkez Bankası başkanlığına Murat Uysal'ın yerine Naci Ağbal'ın atanması ve bunu takiben Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medyadan istifasını açıklamasının ardından ekonomi politikalarında değişim olacağı beklentisiyle dolar/TL tarihi zirvelerinden sert geriledi.
mask

TL’de bugün dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 5’i aşarken, Pfizer ve Alman ortağı BioNTech SE’nin üzerinde çalıştıkları deneysel aşının deneysel aşısının, COVID-19’u önlemede yüzde 90’dan fazla etkili olduğunu açıklaması altının ons fiyatının yüzde 3 gerilemesine neden oldu.

Hem doların TL karşısında gerilemesi hem de ons fiyatının düşmesiyle gram altının fiyatı yüzde 8’in üzerinde düştü. Altın fiyatları son durum şöyle:

ALTIN FİYATLARI 9 KASIM

Gram altın: 490 Lira

Çeyrek altın: 801 Lira

Cumhuriyet altını: 3.195 Lira

Altın ONS fiyatı: 1.908 Lira

09 Kas 2020 - 20:19 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
8. Türkiye Kadın Direktörler Konferansı 19 kasım’da mask
8. Türkiye Kadın Direktörler Konferansı 19 kasım’da
“Sorumluluk almaya hazırız” mask
“Sorumluluk almaya hazırız”
Aksa Enerji’den 448 milyon net kâr mask
Aksa Enerji’den 448 milyon net kâr
İş’ten 9 ayda 5.2 milyar TL kâr mask
İş’ten 9 ayda 5.2 milyar TL kâr
Salgına rağmen ihracatı artırdılar mask
Salgına rağmen ihracatı artırdılar
ING’den ekonomiye 54 milyar kaynak mask
ING’den ekonomiye 54 milyar kaynak
Anket Kocaeli'de su fiyatını pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli için korkutan görüntü! Birçok ilçe kırmızıya büründü mask
Kocaeli için korkutan görüntü! Birçok ilçe kırmızıya büründü
Kadınları taciz eden hocadan akıllara durgunluk veren savunma! mask
Kadınları taciz eden hocadan akıllara durgunluk veren savunma!
Yeşilçam’ın yakışıklı jönü, şimdi böyle yaşıyor mask
Yeşilçam’ın yakışıklı jönü, şimdi böyle yaşıyor
Berat Albayrak istifa etti! mask
Berat Albayrak istifa etti!
AKP kongresinde skandal hata mask
AKP kongresinde skandal hata
Collina Arif kazada yaşamını yitirdi mask
Collina Arif kazada yaşamını yitirdi

GALERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüseyin Üzülmez'i aradı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüseyin Üzülmez'i aradı
TEM’de kamyonet yol kenarında duran tıra çarptı: 2 yaralı mask
TEM’de kamyonet yol kenarında duran tıra çarptı: 2 yaralı
Erdoğan'ın katıldığı kongrede neler oldu? mask
Erdoğan'ın katıldığı kongrede neler oldu?
Covid ve kış hastalıkları bu ürüne talebi artırdı mask
Covid ve kış hastalıkları bu ürüne talebi artırdı
Zehir tacirleri yakalandı mask
Zehir tacirleri yakalandı
Vatandaş vergiden bıktı mask
Vatandaş vergiden bıktı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL