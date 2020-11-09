Berat Albayrak’ın istifası kabul edildi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medyadan istifasını açıklaması Ankara kulislerinde şok etkisi yarattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı da olan Berat Albayrak, dün akşam saat 19.00 civarında Instagram'dan yaptığı duyuruda “Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım” ifadelerini kullanıldı.
AKP'den bir çok milletvekili istifanın kabul edilmemesi yönünde taleplerini sosyal medyadan iletirken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yaklaşık 27 saat sonra açıklama geldi.
Açıklama şöyle:
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.