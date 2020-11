Erhan Altın: Tam tempomuzu bulmuşken, erteleme iyi olmadı

Altın, cumartesi günkü Sancaktepe maçı öncesi sorularımıza samimi yanıtlar verdi. Sözlerine ertelenen Ankara Demirspor maçıyla başladı ve “Öncelikli düşüncemiz sağlıktır. Rakibimizde de Covid sorunu oluştu ve maçımız ertelendi.

ŞİFA DİLİYORUM

Bu gayet doğal bir olay. Biz de yarın aynı durumda olabiliriz. Bir can ya da bir organ kaybının geri dönüşü yok. Bu nedenle de Ankara Demir Kulübü’ne teknik kadro, futbolcu ve çalışanlarına acil şifa diliyorum. Erteleme beklemediğimiz bir şeydi. İyi bir tempo yakalamış, coşkumuz artmıştı. Bu nedenle de kendi açımızdan iyi olmadığını düşünüyorum” dedi.

ÇOK DİKKATLİYİZ

Altın sözlerinin devamında “Futbolcularımızla sürekli istişare halindeyiz. Hocalarımız onların sorunları ile birebir ilgileniyor. Bizler de burada adalet dağıtmaya gayret ediyoruz. Futbolcularımızın bunu bilerek çalışmasına da çok mutlu oluyorum. Sancaktepe maçına çok iyi hazırlanıyoruz. Çok dikkatliyiz. Takım arkadaşım, kaptanım, saygı ve sevgiyi fazlası ile hak eden bir teknik adam, Mustafa Çapanoğlu Sancaktepespor’u çalıştırıyor.

LÜKSÜMÜZ YOK

Sancaktepe’deki futbolcular 3-4 yıldır birlikteler. Takım için dayanışma ve sistemleri iyi seviyede. Her futbolcu kimin ne yaptığını iyi biliyor. Ancak biz bir yola baş koyduk. Evimizdeyiz. Takılmak istemiyor ve yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz. Tüm takıma çok güveniyorum. Bizim maç ayırma lüksümüz olamaz. Her rakibimizi dikkate alıyor ve her maça final düşüncesi ile çıkıyoruz. Çıkmak da zorundayız” dedi.

ÜZÜLDÜM

Altın sözlerini şöyle tamamladı: Biliyorsunuz ki bir kupa maçımız oldu. Çocuklarımız aslanlar gibi mücadele ederek rakibimizi eledi. Ankaragücü maçı ile ilgili kimi yorumlara üzüldüm. Ben eleştiriye açık birisiyim. Ancak maçın kadrosu açıklandıktan sonra sahadaki futbolculara, Kocaeli’nin temsilcilerine yapılan eleştiriler “Yedek kadro” muamelesi gerçekten kabul edilebilir bir durum değil.

HER BİRİ DEĞER

Futbolda “Yedek” diye bir tabir olamaz. Eğer yedekse takımda ne işi var? Takımdaki 25 futbolcunun her biri bizim için değer. Her anlamda da hazır olduklarını Ankaragücü maçındaki karakterli, pozitif futbol ve tempo seviyesi ile de gösterdiler. Hepsinden Allah razı olsun. Ben kadro kurarken zorlanacağım. Bu gerçekten benim için de iyi bir durum. Bu nedendir ki kulübeden kimi içeriye atabilirim diye bir endişem olmayacak.

HERKES İSTİM ÜSTÜNDE

Futbolcularımıza da ifade ettim. Formayı ben vermiyorum, siz alıyorsunuz dedim. Taşıyabilen gittiği yere kadar gidecek. Tersi olursa da arkada bekleyenler var. Futbolcularımda antrenmanlarda aldığım performans, geri dönüş beni ziyadesiyle memnun ediyor. Futbolcularımıza o güveni verdik, onlar da karşılığını veriyor. Herkes istim üstünde. Olması gereken de budur.

KUPA MAÇLARINI ÖNEMSİYORUM

Kupanın dördüncü turunda Keçiörengücü ile eşleştik. Kupa, sürprizlerle dolu deniliyor ama bunu da insanlar yaratıyor. Daha önce de demiştim. Kupada gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Oynamayan arkadaşlarımızı da sağlıklı bir şekilde kupa maçlarında oynatacağız. Tüm futbolcularımızın özgüven ve temposunu artırması açısından kupa maçlarını da önemsiyorum.

BATUHAN’IN DURUMUNA BAKACAĞIZ

Semih ile ilgili bir sorunumuz yok. Hafta sonu yaptığımız antrenmanda adalesinde sertlik yaşadı. Toparladı. Batuhan Er’in ise sağ arka adalesinde bir sorunu vardı. Çok istekli. Oynamayı çok istiyor. Ama futbolcu işime yarayacak diye 1 maç oynatıp 5 maç kaybetme riskine giremem. Bu şehrin ve takımın ona ihtiyacı var. Çok hırs yapmamalı, sağlam gelmeli, tam gelmeli. Durumuna cuma günü belli olur.

ASLANLAR GİBİ DÖNECEK

Ameliyat öncesinde Hüseyin Üzülmez başkanımı aradım. Çok güçlü. Bunları da atlatacak. Buraya kadar getirdi. Bundan sonra da bırakmayacak. Ameliyatının iyi geçmesine çok sevindim. İnşallah aslanlar gibi dönecek ve şampiyonluğu hep birlikte yaşayacağız. Basınımıza da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten işini çok iyi yapan, Kocaelispor’un her adımını yakından takip eden ve en iyi şekilde kamuoyuna sunan basın emekçisi kardeşlerim var. Sizlerin de emeklerine sağlık.