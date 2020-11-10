Derince’de Atatürk saygı ile anıldı

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde yurt genelinde düzenlenen törenlerle anıldı. Derince’de gerçekleşen törenlerin ilk noktası ise İlçe Kaymakamlığı oldu. Kaymakamlık tören alanında gerçekleşen anma programı Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Albay Metin Eyiyürekli ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunumunun ardından saatler 09:05’i gösterirken sirenler eşliğinde saygı duruşu gerçekleşti ve ardından İstiklal Marşımız okundu. Aynı anda Derince Belediyesi önündeki alanda düzenlenen törende de Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk saygıyla anıldı.

ŞİİRLER VE SİNEVİZYON GÖSTERİSİ

İlçe Kaymakamlığı’ndaki çelenk sunumunun ardından ilçedeki ikinci program Şükrü Aracı İlkokulu’nda gerçekleşti. Bu yıl Derince Piri Reis Ortaokulu tarafından hazırlanan anma programı katılımcılar tarafından takip edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan anma programında Piri Reis Ortaokulu Müdürü Fazlı Cengiz günün anlam ve önemine yönelik bir konuşma yaptı. “Mustafa Kemal’i Düşünüyorum” adlı şiirin seslendirildiği törende “Atatürk’ün Hayatı” kronolojik olarak katılımcılarla paylaşıldı. “Mustafa Kemaller Tükenmez” şiiriyle devam eden anma programında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamından kesitler aktaran sinevizyon gösterisi sahnelendi, sevdiği türküler seslendirildi. Anma programı ilçe genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödül verilmesiyle sona erdi.