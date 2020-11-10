Derince’de Atatürk saygı ile anıldı

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde yurt genelinde düzenlenen törenlerle anıldı. Derince’de gerçekleşen törenlerin ilk noktası ise İlçe Kaymakamlığı oldu. Kaymakamlık tören alanında gerçekleşen anma programı Derince Kaymakamı Cemil Aksak, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Albay Metin Eyiyürekli ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunumunun ardından saatler 09:05’i gösterirken sirenler eşliğinde saygı duruşu gerçekleşti ve ardından İstiklal Marşımız okundu. Aynı anda Derince Belediyesi önündeki alanda düzenlenen törende de Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk saygıyla anıldı.
ŞİİRLER VE SİNEVİZYON GÖSTERİSİ
İlçe Kaymakamlığı’ndaki çelenk sunumunun ardından ilçedeki ikinci program Şükrü Aracı İlkokulu’nda gerçekleşti. Bu yıl Derince Piri Reis Ortaokulu tarafından hazırlanan anma programı katılımcılar tarafından takip edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan anma programında Piri Reis Ortaokulu Müdürü Fazlı Cengiz günün anlam ve önemine yönelik bir konuşma yaptı. “Mustafa Kemal’i Düşünüyorum” adlı şiirin seslendirildiği törende “Atatürk’ün Hayatı” kronolojik olarak katılımcılarla paylaşıldı. “Mustafa Kemaller Tükenmez” şiiriyle devam eden anma programında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamından kesitler aktaran sinevizyon gösterisi sahnelendi, sevdiği türküler seslendirildi. Anma programı ilçe genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödül verilmesiyle sona erdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.