Atatürk, Kandıra’da anıldı

Kandıra’daki 10 Kasım Ulu Önder Atatürk’ü Anma Programı, İlçe Kaymakamı Mehmet Ünal ve Belediye Başkan Vekili İsmail Akalın’ ın Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Daha sonra Atatürk’ün ebediyete intikal saati olan 09.05’ te ilçe genelinde çalınan sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Programa Kandıra Belediyesi Prof. Dr. Turan Güneş Kültür Merkezinde devam edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ nün hazırlamış olduğu Anma Programı günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından şiirlerin okunması ve 10 Kasım anısına video gösterisi ile sona erdi. Programda sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulduğu gözden kaçmazken, dereceye giren öğrencilere ilçe protokolü tarafından hediyeler verildi.