Gebze Sağlık Müdürlüğü personeline Google'dan ödül

Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu, yaptığı açıklamada, Basın İletişim Birimi Sorumlusu Beşer'i tebrik ederek, "Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarımızın gayreti ve başarıları bizleri gururlandırmaktadır. Başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı. Halil Beşer ise dünyanın en büyük global reklam ağlarından biri olan AdMob’un, dünyadaki en büyük markaların doğrudan tüketicilerle iletişimini sağlayan yeni ve popüler girişimlere kadar daha geniş kapsamlı bir ağ oluşturduğunu belirtti.

Beşer, şunları kaydetti:

"Google Admob’un, Google’ın Play Store uygulamasında yer alan mobil uygulamalar için uyumlaştırmayı sağlayan dijital platform olmasının yanı sıra Google Analytics ile sorunsuz entegrasyon sunması, daha akıllı analizler ve raporlama özellikleri ile ön plana çıkıyor. Böylece kullanıcıların reklamlarla nasıl etkileşim kurduğunu daha iyi anlamamıza ve mevcut değerlerin optimizasyonunu sağlamamıza yardımcı olmaktadır. Kısacası dünyanın en büyük reklamcılık platformu Admob’tan almış olduğum bu ödülün mutluluğunu İlçe Sağlık Müdürümüz Dr. İlhan Kadıoğlu ile paylaşmış bulunmaktayım."

Gebze Sağlık Müdürlüğü personeli Halil Beşer, daha önce Google'ın düzenlediği "Dijital Atölye" eğitimini tamamlayarak uluslararası bilişim sertifikası sahibi olmuştu.