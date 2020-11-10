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10 Kas 2020 - 14:41- Asayiş G: 10 Kas 2020 - 14:51

Yanlış tedavi kediyi bu hale getirdi

Körfez’de sokaktan sahiplendiği yavru kedinin götürdüğü veteriner hekim tarafından yanlış tedavi uygulaması sonucu vücudunda ödem oluştuğunu belirten kişi, yanlış tedavi uyguladığı iddiasıyla veteriner hekimden şikayetçi olacağını söyledi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Körfez Barbaros Mahallesinde ikamet eden ve Körfez Belediyesinde çalışan eden Ayhan Kocakuşak yaklaşık 2 ay önce sokakta bulduğu yavru kediyi sahiplenerek evine götürdü. 26 Ekim günü kedisi rahatsızlanan Kocakuşak kedisini alarak Körfez ilçesinde faaliyet gösteren bir veteriner kliniğine götürdü. Burada yapılan tetkiklerde kedisinin ateşinin yükseldiğini ve boğazının şiştiğini söylemeleri üzerine 3 yerinden iğne yapıldığını belirten Kocakuşak, “Antibiyotik tedavisine başladığını ve 2-3 gün daha götürmem gerektiğini söylediler ve benden 250 TL ücret aldılar” dedi.

YAPILAN SERUM ÖDEME NEDEN OLDU

Kocakuşak, “27 Ekim Salı günü götürdüğümde 50 cc enjektörle sırtından serum verdiler ve serumu da kendisi değil yanındaki çalışanı yaptı. Tedavisini beğenmediğim için diğer gün başka veterinere götürdüm. Kediye yapılan kan tahlili ve röntgen sonucu farklı hastalığı ortaya çıktı ve tedavisine başlandı. 1 Kasım günü kedinin sağ on pati altından karnına doğru yırtık olduğunu fark ettim. Sabah veteriner kliniğine götürdüğümde 27 Ekim günü sırtından yapılan serum sonucu deri altına giden ilacın ödem yapmasından kaynaklı olduğu ortaya çıktı” dedi.

KLİNİKTE UYGULANAN YANLIŞ TEDAVİ SONUCU

Veteriner hekimlerin mecbur kalınmadıkça sırtından serum yapılmadığını söylediklerini belirten Kocakuşak, “Şimdi karnında geniş atanda yırtık yara mevcut. Dikiş atılarak tedavi edilmesi de zormuş. Yara yerinin büyük olması sebebiyle dikiş atılsa bile tekrar dikişlerin açılma olasılığı varmış. Daha da önemlisi anestezi için hem hastalığının sebebi hem de kilosu çok düşük olduğundan kaldıramayabilirmiş. Bu da Korfez’de gittiğim veteriner kliniğinde yapılan hatanın sonucu oluşmuş. Yaptığı hatayı göstermek için kendisine kediyle birlikte gittiğimde kendini savunamadığı gibi aksine yalan söyledi” dedi.

ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM

Kocakuşak, “Sırtından serumun mecbur kalındığında yapıldığını söylediğimde mecbur kaldığını söyledi ki öyle bir durum yoktu. Bana da öylebir şey demedi Hatta götürdüğümde direkt serum yapıldığı halde bana söylemediği şeyleri söyledim diyerek yalan söylemeye devam etti. Ben de sağlık sektöründe olduğumu ve o konuşmaların hiç birini bana yapmadığını söyledim. Zaten kendisi de savunma yapamadı, sustu yalanlarla geçiştirmeye çalıştı. 50 cc’lik enjektörle gözümün önünde yaptığı halde başka enjektör gösterdi ve beni salak yerine koymaya çalıştı. Amacı sadece para olan, işini ciddiye almayan, vicdansız olan ve kedimi bu duruma getiren kişiden şikayetçi olacağım” şeklinde konuştu.
# Körfez

10 Kas 2020 - 14:41 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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