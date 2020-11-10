Mutlu: 82 yıllık bir özlemin yıldönümü

Eğitim İş Kocaeli Şubesi tarafından 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Dolayısıyla basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasına Eğitim İş Kocaeli Şube Başkanı Sabri Mutlu, Eğitim İş Şube Özlük Hukuk Sekreteri Osman Kalyon, Şube Örgütlenme Sekreteri Gül İzkavaz, Şube Sekreteri Nazım Durmuş katıldı. Eğitim İş Kocaeli Şube Başkanı Sabri Mutlu basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı; Bugün 82 yıldır dinmeyen bir özlemin yıldönümüdür. Dünyaya gelmiş en büyük lider olan Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumduğu o an, tüm ulusun kalbinde hiç geçmeyen bir sızı olmuştur. Hiçbir ölüm bu kadar yeni, hiçbir ölümlü de bu kadar ölümsüz değildir. Kuşkusuz, O'nu anmak, anlamaktan; miras bıraktıklarına sarılmaktan geçmektedir.

“DİKTATÖR DEĞİL DEMOKRATİK”

Dünya üzerinde tek bir sıfatla tanımlanamayan, halkı tümüyle kendisini desteklemesine rağmen bir diktatörlük değil demokratik bir ülke yaratan, halkın egemenliğini bu denli önemseyen tek lider Atatürk'tür. Başöğretmen sıfatına sahip tek lider olması da onu yegane kılan bir başka özelliğidir. Her türlü bilim dalı ile ilgilenen Atatürk, halkın okuyup yazamadığı sadece üst azınlık grubun anlayabildiği Osmanlıca yerine, halkın gerçek dili olan Türkçeyi alfabesiyle beraber hayata geçirmiş, bir ulusa kılık kıyafetten davranışa kadar çağın ilerisinde olan bir yaşam biçimini aşılamıştır.

“SADECE ÖZEL GÜNLERDE DEĞİL”

Şüphesiz, Atatürk'ü sevmek, anlamak, onu sadece özel günlerde anmak demek değildir. O'nu anmak ve anlamak, onun izinden gitmekten ayrı tutulmamalıdır. "Kahvehanelerde değil laboratuvarlarda sabahlayacak kadar" çalışkan olmak, O'nun "ilelebet payidar" kalacağını söylediği Cumhuriyet'e ve değerlerine sonuna kadar sahip çıkmak demektir. O, bu Cumhuriyet'i "kimsesizlerin kimsesi" olsun diye kurmuşken, bu ulusun çaresiz ve yalnız kalan her ferdini dert edinmek demektir.

“ATATÜRK'Ü ANLAMAK”

O'nu anlamak, okumak; yılmadan, öğrenmenin sonu olmadığının farkında olarak bilgi peşinde koşmak demektir. Tüm bu değerleri, nesiller boyu aktarmak, diri tutmaktır onu anlamak. Atatürk'ün dediği gibi içeride ve dışarıdaki tüm kötü niyetli çabalara rağmen, O'nun mirası olan Cumhuriyet, ilelebet payidar kalacaktır. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim neferleri olarak, bu uğurda verdiğimiz mücadeleden asla ödün vermeyeceğimize söz veriyor, Atamızın aziz hatırası önünde saygı ve özlemle eğiliyoruz.”