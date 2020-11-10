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10 Kas 2020 - 14:57- Gündem G: 10 Kas 2020 - 14:59

İzmit 10 Kasım’da Ata’yı ‘Evinde’ andı

İzmit Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 82. yılında saatler tam 9’u 5 geçe, 29 Ekim’de açılışı gerçekleştirilen Atatürk Evi’nde andı
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Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde saat 9’u 5 geçe, İzmit Belediyesi’nin 29 Ekim’de açılışını gerçekleştirdiği Atatürk Evi’nde anma töreni gerçekleştirildi. Anma törenine, Atatürk Evi’nin kurucusu ve Sabiha Gökçen’in manevi oğlu Eriş Ülger, İzmit Belediye Birim Müdürleri ve vatandaşlar katılım gösterdi. Ebediyete uğurlanışının 82. yıl dönümünde Ata’nın huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Atatürk Evi’ne karanfiller bırakılırken saygı, minnet ve özlemle Atatürk anıldı.

BAŞKAN HÜRRİYET ÇELENK TÖRENİNE KATILDI

Ata’nın huzurunda 10 Kasım’ı anmak isteyen İzmitliler, onun dokunduğu eşyalar ve özel fotoğraflar ile düzenlenen Atatürk Evi’ni sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde ziyaret edebilecek. Atatürk Evi’ndeki anma programıyla aynı anda Başkan Hürriyet ve Kocaeli Protokolü, İzmit Kültür Tepesi Atatürk Anıtı’nın önünde Atanın huzurunda birleşti. Kocaeli Protokolü ile İzmit Belediyesi Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle andı.

# Kocaeli, İzmit, 10 kasım

10 Kas 2020 - 14:57 - Gündem

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