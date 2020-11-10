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10 Kas 2020 - 16:27- Asayiş G: 10 Kas 2020 - 17:36

İzmit'in göbeğinde yumruk yumruğa kavga!

İzmit Alemdar Caddesinde bulunan bir güzellik merkezinde iş yeri ortakları arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre İzmit Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesinde bulunan bir güzellik merkezinde alacak verecek meselesi nedeniyle ortaklar arasında kavga çıktı. İddiaya göre iş yeri sahibi Mustafa Özer, tatil dönüşü diğer ortalçk olan ve şirketi işleten kardeşi Hatice Özer'i şirketi bir başkasına sattığını öğrenice iki kardeş mahkemelik oldu. Mahkemeden gelen icra kararı ile iş yerine gelen icra memurları görevlerini yerine getirdikleri sırada Hatice Özer ve sevgilisi Ömer Almamış da iş yerine gelerek Mustafa Özer ve şirketi satın aldığı öne sürülen Ahmet Söylemez ve bir ortağı ile tartışmaya başladı.

YUMRUK ATTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Hatice Özer, sehpahadaki bir vazoyu Söylemez'in başına fırlattı. Çıkan kavga üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan taraflar ambulansla hastaneye götürüleceği sırada Hatice Özer'in sevgilisi Ömer Almamış, Ahmet Dinlemez'e yumruk attı. Polisin araya girerek ayırdığı kavganın ardından Hatice Özer ve baygınlık geçiren Ahmet Dinlemez ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Diğer yaralı Ömer Almamış ise polis aracına alınarak önce hastaneye ardından da polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

# İzmit, kavga, Ömerağa Mahallesi, Hatice Özer, Ahmet Dinlemez, Ömer Almamış, Güzellik merkezi

10 Kas 2020 - 16:27 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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