İzmit'in göbeğinde yumruk yumruğa kavga!

Alınan bilgiye göre İzmit Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesinde bulunan bir güzellik merkezinde alacak verecek meselesi nedeniyle ortaklar arasında kavga çıktı. İddiaya göre iş yeri sahibi Mustafa Özer, tatil dönüşü diğer ortalçk olan ve şirketi işleten kardeşi Hatice Özer'i şirketi bir başkasına sattığını öğrenice iki kardeş mahkemelik oldu. Mahkemeden gelen icra kararı ile iş yerine gelen icra memurları görevlerini yerine getirdikleri sırada Hatice Özer ve sevgilisi Ömer Almamış da iş yerine gelerek Mustafa Özer ve şirketi satın aldığı öne sürülen Ahmet Söylemez ve bir ortağı ile tartışmaya başladı.
YUMRUK ATTI
Tartışmanın büyümesi üzerine Hatice Özer, sehpahadaki bir vazoyu Söylemez'in başına fırlattı. Çıkan kavga üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan taraflar ambulansla hastaneye götürüleceği sırada Hatice Özer'in sevgilisi Ömer Almamış, Ahmet Dinlemez'e yumruk attı. Polisin araya girerek ayırdığı kavganın ardından Hatice Özer ve baygınlık geçiren Ahmet Dinlemez ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Diğer yaralı Ömer Almamış ise polis aracına alınarak önce hastaneye ardından da polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.