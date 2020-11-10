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10 Kas 2020 - 19:27- Gündem G: 10 Kas 2020 - 19:30

Ağır hasta sayısı 3 bini geçti!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 10 Kasım Salı gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 87 kişi hayatını kaybederken 2 bin 539 yeni hasta tespit edildi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı.

BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYISI 3000’İ GEÇTİ

Sosyal medya hesabından verilere ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 2.529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000'i geçti.

* Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız.

* Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz. Maske takın.
# açıklama, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

10 Kas 2020 - 19:27 - Gündem

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