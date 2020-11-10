Ağır hasta sayısı 3 bini geçti!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı.

BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYISI 3000’İ GEÇTİ

Sosyal medya hesabından verilere ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 2.529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000'i geçti.

* Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız.

* Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz. Maske takın.