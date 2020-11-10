Ağır hasta sayısı 3 bini geçti!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı.
BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYISI 3000’İ GEÇTİ
Sosyal medya hesabından verilere ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:
* Bugün tespit edilen 2.529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.000'i geçti.
* Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız.
* Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz. Maske takın.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.