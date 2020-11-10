Pazar esnafının araçlarının akülerine dadanan şahıs yakalandı

Edinilen bilgilere göre, 9 Kasım tarihinde Darıca'da kurulan semt pazarında, pazar esnafına ait iki araçtan toplam 4 adet akü çalan şahıs kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde aküleri çalan şahsın Y.A. olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla Y.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.