Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde 9 Kaım günü Gebze ilçesinde belirlenen 3 farklı adreste eş zamanlı yapılan operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 bin litre kaçak şarap, 132 litre kaçak rakı, 164 litre etil alkol, 22 litre kaçak viski, 20 litre anason, 70 adet doluma hazır şişe, 4 adet sahte rakı imalatında kullanılan dinlendirme fıçısı, 1 adet 9 mm. çapında tabanca, 1 adet 9 mm. çapında kurusıkı tabanca, 12 adet 9 mm. tabanca fişeği ve 160 adet kurusıkı fişek ele geçirildi. Operasyonlarda konula ilgili 3 kişi gözaltına alınarak sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürülürken işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Sahte içki imalathanesine operasyon 3 gözaltı
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gebze'de bulunan 3 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda litrelerce sahte içki ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.
10 Kas 2020 - 20:53 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.