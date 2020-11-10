Kocaeli’de açık alanda sigara içmek yasaklandı

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada şehir genelinde bazı alanlarda sigara içilmesi yasaklandı

Kurulda alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

1. Covid-19 salgınını önlemek, bulaşmayı azaltmak, maskelerin doğru biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla maske kullanımını ihlal edip, maskeyi aşağı indirerek yürüme esnasında sigara içilmesinin, aşağıdaki tabloda yer alan vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, yapılacak işlemler için sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM’ler, fatura ödeme yerleri vb. yerler ile semt pazarlarında 11.11.2020 Çarşamba gününden itibaren ilimiz genelinde geçerli olmak üzere yasaklanmasına,

2. İlimiz genelinde Covid -19 salgını ile mücadeleyi daha üst seviyelere taşımak adına İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı görev yapan filyasyon ekip sayılarının artırılması ve hastaların evden hastaneye, hastaneden eve taşınmalarının sağlanması için gerekli olan araç ihtiyacının başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere İlçe Belediyeleri ile diğer kamu/özel kurum ve kuruluşların desteği ile karşılanmasına,

3. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan güncel “Covid 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” nde her bir faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen işletme/faaliyet kuralları ve ilgili İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarımıza titizlikle uyulması, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak adına ilimiz genelinde bugüne kadar uygulanan denetim ve yaptırımların daha etkin, kapsamlı ve sürekli hale getirilmesi için mülki idare amirleri, yerel yönetimler, kolluk birimleri, il/ilçe sağlık müdürlükleri başta olmak üzere sorumlu diğer kurum ve kuruluşlar tarafından sokaklar ve caddeler dahil tüm yaşam alanlarını kapsayacak şekilde tüm tedbirlerin ivedilikle alınmasına,

4. 2020/116 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararımızın 5, 6 ve 7. Maddeleri, AFAD İl Müdürlüğüne bağlı görev yapan personeli de kapsamamakta olup, bu kurumun da kendi mevzuatı doğrultusunda çalışmalarına devam etmesinin uygun olduğuna,

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.