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11 Kas 2020 - 09:27- Gündem G: 11 Kas 2020 - 09:43

SGK primin eksik dedi, 143 bin TL istedi!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),  2015 yılında emekli olan Yılmaz Kara isimli vatandaşın 10 günlük SGK primin eksik olduğu gerekçesiyle emekli maaşını kesti. Üstelik geriye dönük 67 aylık, 143 bin lira borç çıkararak, tahsil edilmesini istedi.
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Körfez'de ikamet eden Yılmaz Kara isimli vatandaş, 2015 yılında SGK'ya emeklilik için dilekçe verdi. Yapılan incelemeler sonucunda emekli edildi. 5 yıldır emekli maaşı alan Yılmaz Kara, SGK'dan 5 ay önce kendisine bir tebligat karşısında şok oldu. Tebligatta, '10 gün primin eksik hesaplanmış. Yasal faizi ile sana ödenen 143 bin lirayı kuruma geri iade edin' deniliyordu. Bu tebligat karşısında şoka uğrayan vatandaş, şimdi hukuk mücadelesi vermeye başladı. Maaşına güvenerek konut kredisi çeken mağdur vatandaş şimdi konut kredisini dahi ödeyemiyor.

 "SGK 143 BİN LİRA TALEPTE BULUNDU"

Konuyla ilgili konuşan Yılmaz Kara, "Ben inşaatçıyım. Çeşitli zamanlarda çeşitli firmalarda çalıştım. Sonra SGK'ya müracaat ettim ve 5 yıl önce emekli oldum. O günden bu güne kadar da maaş alıyordum. 5 ay önce, '10 günlük pirimin eksik' diyerek SGK benden 143 bin lira talepte bulundu. Böyle bir şey olabilir mi? Yanlışlık varsa; benim suçum ne? 4-5 aydır maaş verilmiyor. Mağdur oldum. Konut kredisi çekmiştim, onu ödeyemiyorum. Bizim çocuğumuz olmuyor, evlatlık için müracaat edecektik, bu hayalimizde suya düştü. Bizim mağdur olmamıza neden olan SGK'nın bu yanlışı düzeltmesini acilen istiyoruz. Yanlış yapan kimse o cezalandırılmalıdır."dedi.

# Vatandaş, Körfez

11 Kas 2020 - 09:27 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Hakan - Gelde işin içinden çık adamın ne suçu var müd ve memur ne iş yapar sorumlu yetkili kimse onlar olmalı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Kasım 10:52
02

Cenk Cemil - SGK'nın ucube uygulamalarından biri daha ! Adamlar kargadan başka kuş da tanımıyorlar ! Vatandaşların aleyhine o kadar uygulamaları var ki, aklınız durur !AKP iktidarı da sağolsun, mevzuattaki bu uygulamalardan ve vatandaşı mağduriyetten kurtaralım diye bir çabası asla olmadı-olmuyor ! Dutmak yok ; Kabakların milletin başında patlatılmasına devam !..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Kasım 10:24
01

Derince - Öncelikle parti gözetmeden düzenin cok bozuk gorevli gorevini yapmadigini hatırlatmak isterim bu hatayi yapan cezasını cekmesi lazim adalet yerini bulur bu ne sacma bir sistem

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Kasım 09:56
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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