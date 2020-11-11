SGK primin eksik dedi, 143 bin TL istedi!

Körfez'de ikamet eden Yılmaz Kara isimli vatandaş, 2015 yılında SGK'ya emeklilik için dilekçe verdi. Yapılan incelemeler sonucunda emekli edildi. 5 yıldır emekli maaşı alan Yılmaz Kara, SGK'dan 5 ay önce kendisine bir tebligat karşısında şok oldu. Tebligatta, '10 gün primin eksik hesaplanmış. Yasal faizi ile sana ödenen 143 bin lirayı kuruma geri iade edin' deniliyordu. Bu tebligat karşısında şoka uğrayan vatandaş, şimdi hukuk mücadelesi vermeye başladı. Maaşına güvenerek konut kredisi çeken mağdur vatandaş şimdi konut kredisini dahi ödeyemiyor.

"SGK 143 BİN LİRA TALEPTE BULUNDU"

Konuyla ilgili konuşan Yılmaz Kara, "Ben inşaatçıyım. Çeşitli zamanlarda çeşitli firmalarda çalıştım. Sonra SGK'ya müracaat ettim ve 5 yıl önce emekli oldum. O günden bu güne kadar da maaş alıyordum. 5 ay önce, '10 günlük pirimin eksik' diyerek SGK benden 143 bin lira talepte bulundu. Böyle bir şey olabilir mi? Yanlışlık varsa; benim suçum ne? 4-5 aydır maaş verilmiyor. Mağdur oldum. Konut kredisi çekmiştim, onu ödeyemiyorum. Bizim çocuğumuz olmuyor, evlatlık için müracaat edecektik, bu hayalimizde suya düştü. Bizim mağdur olmamıza neden olan SGK'nın bu yanlışı düzeltmesini acilen istiyoruz. Yanlış yapan kimse o cezalandırılmalıdır."dedi.