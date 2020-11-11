Albayrak'ın projesi kanun teklifinden çıkarıldı

Berat Albayrak, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa etti. Albayrak'ın istifası dün akşam saatlerinde aynı zamanda kayınpederi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

PROJESİ MECLİS’TE

Albayrak'ın bir süredir üzerinde çalıştığı ve belirli dönemlerde gündeme getirdiği kıdem tazminatı son dönemde işçi sendikalarıyla, hükümet arasında gerilime neden olmuştu. Albayrak, kıdem tazminatının çok sorunlu bir alan olduğunu söylemişti. Üç büyük sendika da kıdem tazminatıyla ilgili düzenlemelere karşı olduklarını söylemişlerdi. İlk düzenleme komisyondan çekildi. Ancak geçen haftalarda "esnek çalışma" adı altında kıdem tazminatlarına yönelik yeni bir düzenleme Meclis'e sunuldu. İşçi sendikaları da düzenlemeye karşı olduklarını açıkladılar.

MADDELER GERİ ÇEKİLDİ

TBMM'de görüşmeleri süren 'İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nden, kıdem tazminatıyla ilgili tartışmalı iki maddenin çıkarılması kararlaştırıldı. TÜRK-İş Genel Başkanı Ergun Atalay, TBMM'de AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammet Levent Bülbül ile bir araya geldi. Görüşmede Hak-İş Sendikası yetkilileri de bulundu.

Yapılan görüşmede anlaşmaya varıldı. Buna göre kıdem tazminatlarıyla ilgili olan ve sendikaların tepkisine neden olan 2 maddenin tekliften çıkarılması kararlaştırıldı.

“DAHA DETAYLI ÇALIŞACAĞIZ”

Görüşmenin ardından açıklama yapan Muş, esnek çalışmaya ilişkin 33 ve 37'nci maddelerin tekliften çıkarılmasına karar verdiklerini belirterek, "Sendikaların taleplerini aldık. MHP grup başkanvekilleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü biz de Cumhurbaşkanımızla görüştük, onların talimatları gereği bu iki maddeyi daha detaylı çalışmak üzere metinden çıkaracağız, şu an çıkarıyoruz onları. Esnek çalışma çıkıyor" dedi.

Tartışmalı maddeler ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstü kişiler için şart aranmaksızın 'belirli süreli iş sözleşmesi' yapılabilmesi öngörülüyordu.