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11 Kas 2020 - 09:41- Gündem G: 11 Kas 2020 - 10:06

Benzine büyük zam geliyor!

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
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Covid-19 aşısının bulunduğuna yönelik haberler ile yükselen petrol fiyatları benzine zam olarak yansıyacak. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Benzinin ton fiyatı Akdeniz piyasasında pazartesi günü 359 dolardan dün 390 dolara çıktı. Benzinin litresi şu an İstanbul’da 6.76 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 6.82 TL’den satılıyor.

11 Kas 2020 - 09:41 - Gündem

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