Covid-19 aşısının bulunduğuna yönelik haberler ile yükselen petrol fiyatları benzine zam olarak yansıyacak. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Benzinin ton fiyatı Akdeniz piyasasında pazartesi günü 359 dolardan dün 390 dolara çıktı. Benzinin litresi şu an İstanbul’da 6.76 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 6.82 TL’den satılıyor.
11 Kas 2020 - 09:41- Gündem Güncelleme: 11 Kas 2020 - 10:06
Benzine büyük zam geliyor!
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.