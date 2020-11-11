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11 Kas 2020 - 09:43- Gündem G: 11 Kas 2020 - 09:47

Hamza’nın kurtulması için 19 milyon lira gerekiyor

Başiskele'de, Raif ve Şeyma çiftinin 20 aylık oğulları Hamza Abauljout'e 3 aylıkken SMA teşhisi konuldu. 21 milyon liraya ABD’de gen tedavisi uygulanması gereken Hamza için başlatılan kampanya ile 2 milyon lira toplandı. Şeyma Abauljout, oğlunun 2 yaşına gelmeden ilaç tedavisinin yapılması gerektiğini, 19 milyon lira daha toplanması gerektiğini söyledi.

Demirören Haber Ajansı
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Başiskele ilçesi Damlar Mahallesi'nde yaşayan Suudi Arabistan vatandaşı Raif Abauljout ile Türk eşi Şeyma Abauljout’un 20 aylık oğulları Hamza Abauljout’a 3 aylıkken SMA Tip-1 tanısı konuldu. Yatağa bağlı, karnından mideye uzanan hortumla beslenen ve boynunu da destek olmadan tutamayan Hamza'nın sağlığına tamamen kavuşabilmesi için sadece birkaç ülkede yapılan gen tedavisi uygulanması gerekiyor. Tedaviyi karşılayacak imkanları olmayan Abauljout ailesinin, Hamza'nın gen tedavisinin uygulanacağı ABD'deki hastane için 21 milyon liraya ihtiyacı var. 

'19 MİLYONA İHTİYACIMIZ VAR'

Hamza'nın tedavisi için şu ana kadar 2 milyon lira topladıklarını söyleyen Şeyma Abauljout, "Hamza, SMA Tip-1 hastası, bu hastalık ilerleyici, şiddetli, ağır bir kas hastalığı ve bu hastalığın tanısı 3 aylıkken Hamza'ya konuldu. Hamza şu anda solunum desteği alıyor, onun dışında yutkunamıyor ve karnında tüp takılı. Bu tüple mamasını verebiliyoruz, kasları zayıf olduğu için öksüremiyor ve ciğerlerinde birikme oluyor. Bu birikmeyi dışarı atmak için öksürtme cihazı kullanıyoruz 4 saatte bir. Gün boyunca ne kadar boş vaktimiz olursa sürekli fizik tedavi, solunum terapisi ve yutma çalışmaları yaptırarak, hastalıkla mücadele etmeye çalışıyoruz. Bir kampanya başlattık, şu ana kadar 2 milyon liraya yakın bir para topladık. 19 milyon liraya yakın paraya daha ihtiyacımız var. Yaklaşık 4,5 aydır kampanya yapıyoruz ve maalesef sesimizi yeterince duyuramadık. Kampanyamız çok yavaş ilerliyor ve bizim bu ilacı Hamza 2 yaşına gelmeden almamız gerekiyor" dedi. 

'TEDAVİ UYGULANIRSA YÜZDE 95 BAŞARILI OLABİLİR'

Şeyma Abauljout tedavide yüzde 95 oranında başarı elde edildiğini ifade ederek, "Hamza'nın tedavisi Amerika'da yapılacak, oradaki bir hastaneyle de iletişim halindeyiz, para toplanmasını bekliyoruz. Tedaviyi uygulayabildiğimiz takdirde yüzde 95 oranında başarılı olabilirmiş. Klinik verilerle bu ispatlanmış. Tabii ki her çocuğa göre farklı etki ediyor bu ilaç. Bizim şu anda bir günümüz bile çok değerli, her gün bizim için bir kayıp. Sonuçta önceden oluşmuş bir kas kaybı olacak oğlumda ve bu kas kaybını ancak fizik tedavilerle yerine getirebileceğiz. Bizim en yakın zamanda bu tedaviyi yaptırmamız gerekiyor. Ben bir anne olarak herkese sesleniyorum, oğlumun nefes almasını istiyorum, oğlumun kurtulmasını istiyorum. Çok acı çekiyor, çok küçük ve çok ağır şeylere maruz kalıyor. Birlik olursak oğlumu kurtarabiliriz. Lütfen yardım edin" diye konuştu.  

# Hamza Abauljout, hamza bebek, destek

11 Kas 2020 - 09:43 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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